Siete básicos para detectar si tu azúcar está alta

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Sin duda, la diabetes es una de las enfermedades más silenciosas que existen, es por ello que debes estar muy atento de tus niveles de glucosa.



Ten en cuenta que el cuerpo es una máquina perfecta que también te manda señales que nos indican que el azúcar está alta. Recuerda que aunque no seas diabética, el tener niveles altos de azúcar en la sangre te puede ocasionar severos daños al organismo, afectando órganos como los ojos, los riñones y los nervios, sin contar que también te puede ocasionar problemas al corazón y derrames cerebrales. Así que toma nota de estos síntomas:



1. Sed constante.

Cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, los riñones no pueden mantener el ritmo, de modo que producen más orina para eliminar el exceso de glucosa que no pueden absorber. Esto hace que la persona se deshidrate, por lo que siente una sed constante.



2. Tienes más hambre.

Esto se debe a que la glucosa no puede ingresar a las células, posiblemente debido a la falta o resistencia de la insulina. Cuando esto sucede, el cuerpo no convierte correctamente los alimentos en energía. Entonces, la persona siente que no tiene suficiente energía requerirá más alimentos para tratar de producir glucosa.



3. Orina frecuente.

Los riñones tratan de eliminar a través de la orina el exceso de azúcar, por lo que debes vigilar este síntoma y hablar con tu médico, ya que además podría ser síntoma de otra afección.



4. Fatiga casi crónica

La fatiga crónica está relacionada directamente con el exceso de azúcar en sangre. El cuerpo no tiene la energía suficiente ya que no logra utilizar correctamente la glucosa del cuerpo.



5. Visión borrosa

Aunque puede ser un síntoma temporal, y comúnmente puede asociarse a otros factores, tener la visión borrosa se relaciona con el alto azúcar en sangre, ya que los vasos sanguíneos de las retinas pueden verse dañados.



6. Piel muy seca

La piel se reseca debido al daño en los nervios y en los tejidos, ya que el cuerpo pierde líquidos fácilmente.



7. Aumento de peso

Cuando el nivel de azúcar es alto el cuerpo tiene resistencia a la insulina, ya que a las células les resulta muy difícil tomar la glucosa de la sangre. Por lo tanto, el azúcar comienza a acumularse y eso se traduce en un aumento de peso.