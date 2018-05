Juan Villoro recibió el grado Doctor Honoris Causa

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Ante una comunidad universitaria reunida en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General, el autor de "El Testigo", sostuvo que la institución –de la que es primer egresado con tal nombramiento– adquiere gran significado en esta época de la posverdad, en la que los poderosos apuestan por la distorsión de los hechos y la exoneración del olvido.



Convencido de que recordar es volver a pasar por el corazón un suceso aludió al movimiento estudiantil de 1968, cuyas imágenes se fijaron en su mente cuando tenía escasos 12 años: "las fotos de la barbarie publicadas en la revista ¿Por qué?, las conversaciones en voz baja de mis padres, la 'V' de la victoria, las consignas en las bardas ‘seamos realistas, exijamos lo imposible’, dos de octubre no se olvida".



En su texto De memoria recordó que el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, apostó a que la matanza se cubriera del manto protector del silencio, pero no advirtió lo esencial: los tanques en las calles no habían combatido personas, sino ideas.



El 68 produjo cambios significativos en una sociedad anquilosada, subrayó el autor de Arrecife, y uno de ellos fue la UAM "con un lema amparado en los favores de la memoria y las ilusiones del porvenir: Casa abierta al tiempo".



Al final de su discurso dijo en agradecimiento a su alma mater "recibo este reconocimiento como un recuerdo de los días en que fuimos precursores, una época en la que aprendí, por primera vez y para siempre, el más alto cometido de la inteligencia: ser un principiante".



El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, reconoció en Villoro a alguien que respetuoso de los ritmos, los acentos, las pausas necesarias en la cultura, la academia y la memoria de la vida nacional ha sabido ser testigo, pero también intérprete de la etimología del tiempo actual.



Hay muchas formas de pensar México, pero la de Villoro explora la naturaleza de la sociedad mexicana –sus fenómenos sociológicos, cuestionamientos filosóficos y manifestaciones antropológicas– "para reconocer nuestras grandes virtudes y nuestros terribles defectos".



Los integrantes de la comisión que elaboró esta propuesta destacaron su vinculación con los públicos juveniles y universitarios, así como la vitalidad e influencia en los lectores más jóvenes, lo cual permea esferas de realidad diversas y enriquece con prácticas culturales activas y dinámicas a un México que padece una severa y devastadora crisis social.



La UAM distingue una de las más relevantes trayectorias intelectuales y creativas de la lengua española y reconoce en Villoro una amplia labor literaria de 40 años que abarca la creación, el periodismo, la crítica social, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.