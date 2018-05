Celebrarán legados de Carlos Monsiváis, en sus 80 años

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A casi ocho años de su muerte, sigue habiendo hallazgos de documentos, objetos, fotografías, cartas, grabados, maquetas, miniaturas y otras tantos tesoros que a lo largo de su vida reunió Carlos Monsiváis.



Beatriz Sánchez Monsiváis, prima del ensayista y escritor, dijo que se han hecho varias entregas al Museo del Estanquillo, que resguarda las colecciones del cronista, pero no tiene duda de que todavía falta mucho por encontrar.



Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el homenaje que el sábado 5 de mayo le rendirán al escritor en el Museo del Estanquillo, a propósito de los 80 años que cumpliría, Sánchez Monsiváis y Henoc de Santiago, director del Museo, coincidieron en que en ellos hay la voluntad de que se adquiera la casa del escritor en la Portales para hacer una extensión de este recinto.



Al presentar "Hay ausencias que triunfan. Homenaje a Carlos Monsiváis en su 80 aniversario", De Santiago aseguró que a ocho años de su muerte, el legado de Carlos Monsiváis está más vigente que nunca y que esos ocho años de ausencia no lo han colocado en el olvido sino que su presencia sigue muy viva, pues fue capaz de dejar una serie de legados que lo ha mantenido vivo. "La de Carlos Monsiváis es una ausencia que ha triunfado, de ahí el título de este homenaje".



Justo los legados que Carlos Monsiváis dio a la sociedad mexicana será el tema que rija las conferencias, talleres y el maratón de lectura que conforman el programa conmemorativo en el que participarán amigos y estudiosos del cronista, como Jezreel Salazar, Santiago Pérez Garci, Gustavo Amézaga, Eduardo Rosas, Carlos Bonfil y Javier Castrejón, entre otros. Además habrá actividades en salas de lectura de la Secretaría de Cultura federal, con lectores y promotores.



Los legados que serán abordados serán: el cine a través de la colección de películas que resguarda la Cineteca Nacional; los libros que escribió y que se siguen publicado tras su muerte; las colecciones que contiene el Museo del Estanquillo; y su Biblioteca Personal, que se encuentra en la Biblioteca de México, Henoc de Santiago dijo además que desde el año antepasado el Museo del Estanquillo se ha centrado mucho en catalogar las maquetas y miniaturas, las que ya tenían pero también las que se han sumado, incluso agregó que de la nueva adquisición nació "El arte de la miniatura", exposición que está a punto de concluir; y también han hecho un amplio trabajo de catalogación de las fotografías.

"Nos faltan años, no solamente porque mucho del material que ya estaba en las bóvedas del Estanquillo no había sido catalogado, sino porque hay nuevas incorporaciones. La catalogación se ha hecho en varias etapas, a partir de este año reforzaremos la catalogación de material fotográfico y la catalogación del material no fotográfico, como miniaturas, grabados, pintura, dibujo y caricatura. Ya estamos obteniendo un apoyo de la Secretaria de Cultura federal para la contratación de personal", expresó De Santiago.



Como cada año, el recinto que resguarda sus diversas colecciones de arte, dedicará un sábado para recordar la obra y la vida del escritor fallecido el 19 de junio de 2010. Esta vez recorrerá el homenaje para el 5 de mayo, un día después de que se cumplan 80 años del nacimiento del cronista de la Portales. Las actividades arrancan a las 11:00 horas con la lectura de "El 68: la tradición de la resistencia" y concluirán con la partida de pastel y "Las Mañanitas".