¿Cómo frenar y evitar el ataque de un perro?

Una medida de seguridad que optan en algunas familias para proteger sus hogares, es adquirir un perro comúnmente de raza grande, que cuide y vigile su vivienda. Pero eso podría convertirse en un peligro, ya que algunos perros pueden comportarse muy agresivos y atacar.En otras ocasiones, perros que transitan por las calles libremente, ya sea porque no tienen hogar ni dueño o tal vez escaparon, también suelen comportarse agresivamente y es probable que quieran atacar.Y es que en los últimos años, han aparecido cientos de casos de personas y niños que son lastimados por canes.En la peor de las situaciones han perdido la vida debido a la gravedad de las heridas.Las zonas del cuerpo que sufren más heridas son la cabeza y el cuello, de ahí el peligro para la vida de las personas ya que la presión de la mandíbula de un perro adulto es de más de 31 kilos de fuerza por centímetro cuadrado, y en determinadas razas como el Pitbull, el Rottweiler, el Bull Terrier, entre otras esa presión suele ser mayor.Los especialistas explican que ante un ataque “hay que tratar de actuar fríamente, algo que suele ser difícil pero que puede salvar una vida”.Cuando este tipo de perros está mordiendo, no es conveniente tirar de la víctima para que la suelte; eso no suele ocurrir y, al contrario, no sólo puede producir desgarros a la persona atacada sino también enfurecer más al animal.No se recomienda golpear al animal con algún objeto contundente en el cuerpo, ya que ello aumentará la agresividad del perro. Sólo es conveniente aplicar un fuerte golpe en la cabeza del can, con la intención de aturdirlo y que suelte su presa.En algunas razas, un baldazo de agua suele dar resultado. También se puede intentar asfixiar al animal tomándolo de la garganta hasta que suelte a la presa.Y Un fuerte golpe en la cabeza del animal basta para aturdirlo y evitar que siga atacando.Los ataques se pueden evitarPara evitar que ocurran ataques de perros peligrosos se deben tener en cuenta una serie de aspectos a los que los propietarios no suelen darle mucha importancia.– El primero de ellos es corregir la tendencia frecuente de humanizar al perro. Es decir, el dueño del perro permite que a su casa entren personas que para él forman parte de su grupo, pero que para el animal son extrañas. Este es uno de los principales motivos de ataque.– Siempre se debe enseñar al animal que es el último componente de la familia, que debe obedecer. Pero esto no se le enseña con violencia, porque sino aprenderá que el código es la agresión. La educación del perro debe ser con firmeza, pero no con agresividad.Impedir que los chicos se acerquen a un perro que está encadenado, atado o detrás de una reja.– Es recomendable elegir al perro cuidadosamente, y buscar las razas que son menos agresivas genéticamente.– También se debe evitar dejar a un perro atado o encerrado mucho tiempo. Evitar que los niños anden en bicicleta o corran delante de un animal desconocido. El perro puede creer que es una presa a cazar.– Alertar a los chicos si en los alrededores del lugar donde vives hay perros peligrosos.– Cuidado al relacionarse con alguien que tenga un perro peligroso. Aun un abrazo o un apretón de manos, puede ser entendido por el perro como un ataque a su dueño.Fuente:http://elcinco.mx/viral/2017/04/03/frenar-evitar-ataque-perro/