Tips para terminar con tu pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es una de las mejores personas que has conocido en toda tu vida, es el más detallista, romántico y amoroso, tu familia lo adora tanto como él a ellos. Pero el problema realmente es que a ti ya no te gusta ni quieres seguir con él.



En ese momento te das cuenta que lo único que quieres es que la tierra te trague, porque no quieres lastimarlo pero quieres terminar con él sí o sí. Así que toma nota de estos tips para no lastimarlo.



1.- Debes tener muy claras las razones que te han llevado a tomar esta decisión, para que las puedas decir a tu pareja y no se quede con la duda de qué hizo mal o qué es lo que no te gustó. Recuerda que tú no debes seguir con esa persona por mucho que él te ame, porque primero estás tú y tu felicidad. Debes valorarte y tienes derecho a buscar a otra persona o sencillamente quedarte sola un tiempo.



2.- Encuentra el día más indicado para que le digas que ya no quieres seguir con él. Puede ser cualquier día, excepto: el día de su cumpleaños, el día de su aniversario, en una reunión familiar, una fecha importante para él o para ti, cuando él se encuentre enfermo, cuando esté pasando por graves problemas.



3.- Si buscas terminar de la mejor manera, entonces es muy importante que lo hagas cara a cara y no por mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, recados, etc. Puesto que por sí solo una ruptura no es nada agradable y mucho menos si te enteras de una manera indirecta.



4.- Si en algún momento tu pareja o ya ex pareja se comporta mal, evidencia su rechazo y disconformidad con tu decisión, recuerda que se debe a que está sufriendo mucho, porque la noticia que le has dado le ha afectado y dolido.



5.- Ser sincera y directa es lo mejor que puedes hacer en estos casos. Exprésale cómo te sientes y qué es lo que piensas. Esto te podría llevar a que en un futuro ustedes puedan retomar la relación, pero ya no amorosa sino de amistad.