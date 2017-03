Muestra de fotógrafa hispana sobre derechos civiles

ALBUQUERQUE, Nuevo México (AP)

La fotógrafa de ascendencia mexicana María Varela estuvo presente en los momentos más dramáticos de la lucha de la comunidad negra por los derechos civiles de los años 60 y tiene fotos de manifestaciones por el derecho al voto en Alabama y de la campaña para crear el programa educativo Head Start en zonas rurales y áreas pobres.



Algunos historiadores dicen que por ser hispana su trabajo a menudo pasó inadvertido.



El Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, no obstante, exhibirá 28 imágenes poco conocidas en una muestra llamada "Time to Get Readay: Fotografía Social".



"No puedes decir que fue alguien que se apareció por ahí y sacó fotos de lo que sucedía. Era parte de lo que estaba pasando", dijo Cesareo Moreno, director de artes visuales del museo.



Moreno dijo que la muestra abarcará fotos de Varela de las marchas en Mississippi y las batallas por el derecho al voto, así como las fotos que le sacó a activistas chicanos que querían que se les reconociese la propiedad de sus tierras en Nuevo México.



En 1963, Varela, quien se crió en Chicago, fue reclutada por el Comité Estudiantil Coordinador No Violento, una agrupación clave del movimiento, para trabajar en Selma, Alabama, en un programa de alfabetización de los votantes. Un alguacil local arrestó a su grupo y desmanteló el programa.



Varela fue enviada entonces a Mississippi, donde activistas le pidieron que produjese material de capacitación.



Luego de trabajar con el renombrado fotógrafo Matt Herron en Nueva Orleáns, Varela tomó una cámara y armó su propio cuarto oscuro en Mississippi dado que las farmacias locales seguramente se hubieran negado a revelar sus rollos. Se vestía con pollera y un pañuelo en la cabeza y trataba de pasar inadvertida cuando tomaba sus fotos.



Las imágenes que captaba debían ser parte de folletos informativos para los agricultores, los residentes de los pueblos y los padres que luchaban contra la segregación y la pobreza. Preparó panfletos con instrucciones para montar campañas políticas y crear cooperativas agrícolas.



Sus fotos ilustraron una autobiografía de la activista por los derechos civiles Fannie Lou Hamer.



"Muchas veces no pensaba lo que hacía. Solo captaba imágenes", expresó. "Otras veces, me enfocaba en rostros expresivos, en gente con determinadas expresiones".



Su trabajo empezó a despertar interés y el Comité Estudiantil le asignó varias marchas y manifestaciones. Los organizadores sentían que las autoridades no serían tan proclives a golpear a los manifestantes si había más cámaras presentes, según Varela.



Una de sus asignaciones fue la "Marcha contra el miedo" de Mississippi, organizada por James Meredith para alentar a los negros a que se empadronasen y votasen. Meredith fue herido de bala en el segundo día de la marcha.



Eso hizo que el Comité Esutdiantil y la Southern Christian Leadership Conference de Martin Luther King Jr. se uniesen a la marcha. Se cree que fue durante esta marcha que Stokely Carmichel acuñó la frase "poder negro".



Varela rara vez tomó fotos de los líderes de estas movilizaciones como King, pero notó que tanto King como Carmichael y Andrew Young lucían tensos y no sonreían. "Estaba claro que tenían una carga muy pesada. Se los veía pensativos", recordó. Y los fotografió.



Menos de dos años después King fue asesinado.



Varela fotografió a César Chávez y su sindicato United Farm Workers, al líder de un movimiento para que se reconociese la propiedad de las tierras de campesinos de Nuevo México y la organización de la Campaña de los Pueblos Pobres de 1968, una marcha en la que King planeaba llamar la atención sobre la pobreza.



Brian Behnken, profesor de historia y de estudios latinoamericanos de la Universidad Estatal de Iowa, opina que a los historiadores probablemente les costaba incluir a Varela en el contexto de la lucha por los derechos civiles por el hecho de que era una mexicano-estadounidense que documentaba un conflicto entre negros y blancos.



"Tomó tiempo, pero ahora la están reconociendo más", expresó. "Fue una adelantada".



Moreno dice que los artistas de hoy pueden aprender de Varela y de la forma en que usó la fotografía para contar historias sobre gente a menudo ignorada. "Caminó junto a la historia", dijo Moreno. "Su trabajo es tierno y honesto".



La muestra de Chicago durará del 3 de marzo el 30 de julio.