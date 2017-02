MADRID, España(AP)

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

3.- "Stoner" - John Williams

4.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany y J. Thorne

5.- "La uruguaya" - Pedro Mairal

6.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

7.- "La sombra del viento" - Carlos Ruiz Zafón

8.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

9.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

10.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K.Rowling

3.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

5.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

6.- "La biblioteca de almas" - Ransom Riggs

7.- "La séptima función del lenguaje" - Laurent Binet

8.- "El hogar de miss Peregrine para niños extraordinarios" - Ransom Riggs

9.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K.Rowling

10.- "Código cruel (Maza Runner)" - James Dashner

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.-"De animales a Dioses" - Yuval Noah

5.-"El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco

6.-"Personas desconocidas" - John Katzenbach

7.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

8.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

9.-"El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

10.-"La espía" - Paulo Coelho

Fuente: (Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "Tres veces tú" - Federico Moccia

2.- "El tiempo todo locura" - Mónica Carrillo

3.- "Patria" - Fernando Aramburu

4.- "Amor y asco" - @Srtabebi

5.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

6.- "La ínsula inefable" - Juan López Herrera

7.-"Cuando abras el paracaídas" - Defreds

8.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

9.-"1984" - George Orwell

10.- "Pídeme lo que quieras y yo te lo daré"-Megan Maxwell

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Never Never" - James Patterson y Candice Fox

2.- "The Whistler" - John Grisham

3.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

4.- "The Mistress" - Danielle Steel

5.- "The Girl Before" - J.P. Delaney

6.- "The Chemist" - Stephenie Meyer

7.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

8.- "Cross the Line" - James Patterson

9.- "Power Game" - Christine Feehan

10.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- "Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo" - Benjamín Alire Saenz

2.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert" - Joël Dicker

3.- "Cómplices" - Benito Taibo

4.- "La guerra no tiene rostro de mujer" - Svetlana Alexiévich

5.- "Ensayo sobre la ceguera" - José Saramago

6.- "Un mundo feliz" - Aldous Huxley

7.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert

8.- "Memoria de mis putas tristes" - Gabriel García Márquez

9.- "Choque de reyes" - George R.R. Martin

10.- "El perfume" - Patrick Suskind

(Fuente: Gandhi)