Cinco máscaras de pestañas que no podrás dejar de usar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Uno de los productos de belleza favoritos de toda mujer es la mascara de pestañas y definitivamente no puede faltar en nuestra cosmetiquera.



Existen muchas mascaras que prometen diferentes resultados, algunas sólo las alargan, otras dan volumen, unas más hacen las dos cosas y otras simplemente nos decepcionan por sus bajos resultados.



Es por eso que te mostramos las 5 mascaras que te dejarán unas pestañas de impacto y no podrás dejar de utilizarlas.



Better Than Sex, Too Faced. Su fórmula de colágeno te permitirá tener unas pestañas bien definidas y con una longitud increíble.



They're real!, Benefit Cosmetics. Si buscas “todo en uno”, Benefit tiene la solución con este producto, pues además de alargar y dar volumen, riza y separa. Su fórmula es de larga duración así que no tendrás que preocuparte por nada.



Lash Glamour Extreme Lengthening, Bobbi Brown. Si deseas unas pestañas súper definidas y muy largas, esta mascara de Bobbin Brown es pefecta para ti, pues su fórmula es benéfica para tus pestañas y el cepillo ayuda a separarlas y cubrirlas perfectamente.



In Extreme Dimension Waterproof, M.A.C Cosmetics. Notarás un gran cambio en el tamaño de tus pestañas. Esta mascara es anti grumos y lo mejor es que es a prueba de agua.



Perversion, Urban Decay. Si lo que buscas son unas pestañas sexys, Pervertion lo logrará con su extracto de miel además de aportarte una nutrición profunda.