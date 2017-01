Padecen mascotas "Moquillo" y "Parvovirus" por bajas temperaturas

(Tomada de la Red)

La población de Piedras Negras canina se estima en 30 mil perros callejeros



Piedras Negras, Coah. 03 de enero. - El drástico descenso de temperatura en la región ha traído como consecuencia que se disparen los padecimientos de "Moquillo" y "Parvovirus" en mascotas, especialmente en perros y gatos, aseguró el veterinario Vicente Valdés.



Dijo que estas enfermedades de tipo viral, que inclusive pueden causar la muerte, aparecen cuando no se les aplica las vacunas a tiempo, no se les resguardan del viento del norte y no se le somete a higiene periódica.



“A diario en promedio se solicita la revisión médica de 60 mascotas en razón de que muchos desconocen la importancia de protegerlas con medicamento, principalmente a los cachorros que deben ser vacunados a tiempo, es decir, dentro de las seis semanas de nacido”, dijo.



Afirmó que una mascota debe de empezar un tratamiento junto con otra serie de vacunas a muy temprana edad, desparasitarlos y repetir las vacunas mientras que la que corresponde a la de la rabia, esta debe aplicárseles a los tres meses de edad, por lo que al año se debe revacunar contra la rabia y con una vacuna múltiple así estarán debidamente protegidas de enfermedades que incluso pueden ser transmitidas al ser humano.



Finalmente, dijo que son importantes las campañas de vacunación y esterilización que llevan a cabo asociaciones protectoras de animales y el sector salud, que tiene como fin reducir la población canina que se estima en 30 mil perros callejeros que se calcula hay en la ciudad.



