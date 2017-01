Lecciones del budismo para comenzar el año con alegría

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Más que una religión, el budismo es una filosofía de vida que hace énfasis en el camino de la iluminación, la búsqueda de la felicidad, el equilibrio físico y mental, y la voluntad de afrontar las dificultades en la realidad práctica.1. Ámate a ti mismo para amar a los demás: conocerte a ti mismo, amarte y respetarte es el primer paso para amar a los demás y recibir energía positiva de tu entorno.2. No confundas amor con apego: el amor en el budismo no es sufrir ni soportar nada. Una relación sana, según esta filosofía, está en la libre manifestación de amor, creando en lugar de destruir, venciendo los celos y el ego.3. Guía tus deseos: muchos de los problemas que tenemos se deben a la angustia por la insatisfacción de los deseos que anhelamos. Si dejas de lado los deseos egoístas, materiales y de apego comenzarás el año con armonía interior.4. Acepta los cambios con sabiduría: todas las cosas en el Universo están en cambio constante, ya sean las personas, lugares o situaciones. Toma todos los cambios como procesos naturales y acéptalos para aprovechar de cada uno el aprendizaje que vienen a revelarte.5. Conoce las reglas y rómpelas cuando sea necesario: si una ley es injusta, rómpela. Si tu bienestar está en juego por una convención moral, olvídala. Si la obediencia es mezquina, desobedece. Pero nunca pierdas de vista tus propios límites ni dañes a nadie al hacerlo.6. Perdona siempre: cuando no tengas una razón para perdonar, hazlo por ti mismo, para sacudirte ese malestar y evitar que se convierta en sufrimiento.7. Todas las derrotas son un aprendizaje: así como debes recibir los cambios y aprender de ellos, cada pérdida o fracaso es una gran oportunidad. Pregúntate siempre, qué puedes aprender de lo que te sucedió para seguir adelante.8. Enamórate de las raíces, no de las flores: es necesario que aprendas a diferenciar entre la esencia y la apariencia de las personas, ya que lo realmente importante está más oculto y siempre es ésa la vía que tienes que seguir para alcanzar la plenitud.9. Amar no es necesitar: el amor no es sufrimiento, ni posesión ni pasiones desbordadas, es comprensión, acompañamiento y búsqueda conjunta del equilibrio.10. Apasiónate por lo que haces: busca cada día hacer lo que te motiva y apasiona. Dedícate a eso con esmero y, cada cierto tiempo, vuelve a preguntarte si estás haciendo realmente algo que deseas.11. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu vida: todo lo que eres y tienes a tu alrededor es reflejo de tu mente. Si te propones cambiar tu forma de pensar, verás que los efectos positivos en tu vida serán inmediatos y la energía positiva no se irá de tu lado.12. Duda de lo establecido: cuestiona todas las creencias, tradiciones y conocimientos, para escoger no lo que algunas personas creen que es correcto, sino aquello que a ti te guíe a tu propia felicidad.FUENTE: La Bioguía