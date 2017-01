Los libros impresos son mejores que los ebooks

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los ebooks (electronic books) son dispositivos electrónicos que permiten leer una libro publicado de forma digital. En general, los libros que se pueden leer en ebooks también están en su versión impresa, aunque hay algunos que están disponibles exclusivamente en formato de ebooks.



Los dispositivos ebooks, como Kindle y Nook, revolucionaron la industria de la edición de libros. Ahora, los libros son mucho más accesibles mediante estos dispositivos e incluso más económicos. Por esta razón, muchas personas comenzaron a dejar de leer libros impresos y se inclinaron hacia los ebooks. A pesar de ser sumamente prácticos, la ciencia explica que los ebooks no son tan buena idea.



Los libros impresos ayudan a dormir



Muchos estudios científicos han reportado que las pantallas dificultan nuestra capacidad de dormir y tener un sueño estable. Esto sucede principalmente con los celulares y las tablets, que tienen una luminosidad que interfiere con nuestra producción de melatonina y nuestro ritmo circadiano. Algunos ebooks no tienen luminosidad (como los Kindle) y, en este sentido, son mejores para el sueño.



Sin embargo, lo mejor es leer un libro impreso antes de dormir porque siempre va a permitir que nuestro cerebro siga su curso natural en el ritmo circadiano.



Los libros impresos son una mejor herramienta para el aprendizaje de los niños



En el aprendizaje de los niños a leer, es importante hacer uso de libros impresos en vez de libros ebooks.



En el 2013, un estudio reportó que los niños entre 3 y 5 años, tiene una mayor comprensión de la lectura cuando es de un libro impreso. Una de las razones es que en un dispositivo electrónico, la atención de los niños puede derivar fácilmente al dispositivo en sí, a sus opciones y a navegar en el mismo, más que a la lectura en sí.



Además, cuando se está en el proceso del aprendizaje es importante la comunicación entre el niño y el adulto. De estas conversaciones es que el niño aprende más. Pero los ebooks, como distraen, interfieren en dicha comunicación.



En todo caso, lo ideal para el aprendizaje de los más chicos es un libro impreso.



Los libros impresos nos ayudan a leer mejor



Un estudio realizado por la Universidad de San Jose reportó que las personas que leen en ebooks tienen cierta tendencia a leer de modo más apresurado y salteando frases. Esto se debe a que las personas tienen dificultad a concentrarse cuando leen sobre un dispositivo electrónico en comparación a cuando leen un libro impreso.



Como resultado de esto, otro estudio reportó que las historias leídas únicamente en un ebook no son tan recordadas como aquellas leídas en un libro impreso. Por ejemplo, en el estudio se realizó una comprensión lectora de personas que leyeron en un Kindle y no fueron capaces de posicionar los hechos que acababan de leer.



Además, la lectura en un Kindle genera ansiedad, porque contrario a lo que sucede con un libro impreso, el lector no siento el progreso de modo táctil, ya que no es capaz de sentir las páginas que leyó y que le quedan a leer.



De todo modos, los ebooks no son del todo negativos y en algunas ocasiones, principalmente para evitar el peso de muchos libros, son convenientes. Pero, es el abandono de los libros impresos por los ebooks que resulta sumamente contraproducente.



FUENTE: http://www.vix.com/es/ciencia/174339/segun-la-ciencia-los-libros-impresos-son-mucho-mejor-que-los-ebooks-y-estas-son-las-razones