Dale un toque zen a tu lugar de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO

La mayor parte del tiempo nuestro trabajo es la mayor fuente de estrés en nuestra vida y la causa mas común de los cambios de ánimo que llegamos a padecer. Sin embargo, podemos ayudar a que el tiempo que pasamos en la oficina sea más placentero con algunos detalles que por su naturaleza te ayudarán a darle ese toque hogareño y sentirte como en casa.



Te presentamos 7 artículos para que transformes tu espacio de trabajo en un lugar más zen.



#7 Mini jardín zen



Este pequeño jardín que quedará perfecto sobre tu escritorio te ayudará a relajarte en esos momentos en los que sientes que el estrés se apodera de ti. La técnica consiste en dibujar sobre la arena con un pequeño rastrillo formas y líneas, estos trazos son una técnica milenaria de meditación y te ayudarán a aclarar tu mente, promoverán tu creatividad y mejorará tu disciplina.



#6 Bonsai



Además de que añadirás un toque natural a tu ambiente de trabajo, los beneficios de tener este pequeño arbolito te harán el día. Es muy simple, cuando sientas que ya no puedes con la presión contempla por unos minutos esta magnífica creación de la naturaleza, esto te ayudará a distraer tu atención de los problemas y despejará tu mente lo que te ayudará a pensar mejor y encontrar la calma.



#5 Poster con frase inspiradora



Todas las personas disfrutan de una buena frase que incita a la mejora y a la inspiración, y tú no serás la excepción. Busca una que te levante el ánimo cada vez que la leas, una que te haga recobrar las fuerzas. Puede ser en el idioma de tu preferencia.



#4 Suculentas



Estas pequeñas plantas son perfectas para decorar espacios pequeños, además de dar un sensación de intimidad hacen más acogedor tu lugar de trabajo. Lo mejor de ellas es que no requieren de mucha atención, sobreviven con poca luz y agua.



#3 Difusor de esencias



Lo ideal sería tener velas, pero por seguridad tuya y de la de tus compañeros de trabajo un difusor es perfecto para aromatizar tu espacio con tu esencia favorita. De acuerdo a la aromaterapia existen miles de aceites para distintos propósitos y estos puede mejorar el estado de ánimo, el humor y hasta la salud.



#2 Piedras para meditar





El apilamiento de piedras es una práctica oriental que sirve para promover la estabilidad y la paz. Este artículo es perfecto para aquéllos que necesitan un poco de tranquilidad después de un día caótico y lleno de juntas.



#1 Móvil de origami





Esta pieza decorativa le dará a tu espacio una sensación dimensión. Además le darás el toque personal a tu lugar con este hermoso accesorio.



Pon manos a la obra y dale ese toque personal a tu espacio de trabajo y crea la atmósfetra ideal para atraer la paz y tranquilidad para sobre llevar esos días de caos. ¿Cuál de todos estos artículos es tu preferido?



