6 Cosas que no sabías de la inflamación en el vientre

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El vientre inflamado es un tema que provoca mucha confusión, y es que puede ser el resultado de unos kilitos de más o de un simple refresco. Y la realidad es que un poco de inflamación no es la gran cosa, posiblemente sea sólo una señal de que necesitas bajarle a los carbohidratos o hacer más ejercicio. Hasta cierto punto, es completamente normal.



Comer bien no evita la inflamación: Incluso tus verduras favoritas pueden inflamarte. Entre los principales culpables se encuentran las bruselas, el brócoli y la coliflor. Lo que pasa es que tu cuerpo no produce una encima requerida para eliminar un cabohidrato en particular de estos alimentos, lo cual provoca gas e inflamación. Las verduras también tienen fibra insoluble, lo cual atrae líquido al intestino, y mientras que esto regula las evacuaciones, también provoca inflamación. Y no es que debas dejar de comer verduras, pero sí sería bueno que las masticaras bien y lentamente… sólo por si las dudas.

Las bebidas carbonatadas no son las únicas que te inflaman: Mientras que las bebidas con burbujas llevan aire al estómago, tomar cualquier líquido con popote resulta en un exceso de aire. El O2 atrapado en tu estómago e intestinos producirá inflamación y gas.



Puedes desinflamarte con agua caliente y limón: Incluso las celebridades juran que este truco funciona, y es que el agua de limón funciona como un diurético. A largo plazo, mantenerte hidratada hará que tu metabolismo funcione bien y tu digestión se lleve a cabo perfectamente.



Las cosas dietéticas provocan más inflamación: Si te gusta consumir alimentos sin grasas o sin azúcar, dale la bienvenida a un vientre inflamado. Esto sucede porque esos alimentos contienen sustitutos de azúcar, los cuales son muy duros para la digestión. Lo que hacen es quedarse en los intestinos atrayendo agua e incrementando la inflamación.



Y aunque tu cuerpo pueda digerir estos azúcares falsos, sólo crearán más gas.



Sentarte todo el día inflama: En general, ser más activa incrementa la actividad intestinal. Eso quiere decir que, si te la pasas sentada todo el día, la digestión se alentará y posiblemente sufras de estreñimiento. Lo bueno de esto es que la solución es sencilla: ¡muévete!



Los lácteos sólo inflaman a los intolerantes a la lactosa: Cualquier alimento tendrá un impacto diferente en cada persona, pero los lácteos son usualmente una causa común de la inflamación. Y aunque creas que es culpa del lácteo, en realidad el 65% de la población tiene una mala habilidad para digerir la lactosa.