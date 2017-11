Todo lo que debes saber de tu periodo menstrual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La menstruación jugó, juega y jugará un rol muy importante en nuestras vidas. Pero, ¿estás segura de saberlo todo sobre tu ciclo? Pues resulta que existen muchas formas en la que tu periodo puede tener un impacto en tu cuerpo mente… y hasta tu cabello.



Puede ser un desastre de belleza: Una semana antes de tu periodo, habrá un aumento en los niveles de progesterona, la hormona que incrementa la producción de… SEBO. Eso quiere decir que una semana antes de los cólicos, tu cabello estará más grasoso y desastroso. Y no es el único, pues tu piel también sufrirá, especialmente el rostro. Lo peor de esto es que si la progesterona y testosterona suben, los poros se ven más grandes… ¡y nada sirve!



Los cólicos dependen de muchos factores: Las chicas que sufren de endometriosis, es decir , 176 millones de damas a nivel mundial, experimentarán un dolor insoportable en ese periodo. Sin embargo, las demás podrían sentirse peor si comen comida chatarra, no hacen ejercicio o si están cerca de la perimenopausia. Y si el dolor es MUY intenso y hay un flujo más abundante de lo normal, podría ser señal de fibroides o pólipos.



Te podría hacer subir de peso: Existe evidencia que demuestra que las mujeres pueden subir 1 o 2 kilos durante su menstruación. Eso sucede por los cambios hormonales que provocan inflamación, retención de líquidos, fatiga y antojos.



Sí se sincroniza: Es cierto, las mujeres que pasan mucho tiempo juntas, tienden a tener ciclos similares. Y aunque no hay investigaciones científicos para tener una explicación, la evidencia, basada en anécdotas, indica que es verdad. Puede ser porque empiezan a adoptar hábitos parecidos, o simplemente puede ser algo mental.



Tu periodo podría decirte mucho de tu salud: Aunque la menstruación llega a ser una molestia para todos, también podría ser un indicador de problemas de salud. Por ejemplo, un sangrado muy abundante podría ser causa de cáncer o anemia. Así mismo las fluctuaciones drásticas de la intensidad del flujo podrían señalar un problema de tiroides.



Comer bien podría ayudar un poco: Nadie te juzgará por llorar al ver un video de un perrito reuniéndose con su dueño perdido, y es que una tercera parte de las mujeres son más sensibles durante las fluctuaciones hormonales. Pero si evitas los carbohidratos, tus niveles de azúcar podrían estabilizar tus emociones.



Los coágulos son normales: A veces la sangre llevará un ritmo tan acelerado, que los anticoagulantes no pueden hacer su trabajo, lo cual es completamente normal. A menos que estos coágulos sean MUY grandes, no hay ningún problema. En casos así, podrías tener anemia.