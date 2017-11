10 Cosas que una mujer NUNCA te dirá

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es una frase que no está lejos de la realidad porque muchas féminas prefieren guardar sus sentimientos a decir lo que verdaderamente están pensando por muchas razones, que pueden ir desde la vergüenza hasta el respeto (no quieren herir tu corazón).



Evaluación. Una mujer constantemente te estará poniendo a prueba; escuchará cada palabra que dices, mirará tus uñas, checará cómo le hablas al mesero, cómo manejas el auto… ¡Todo! De eso depende si se acuesta contigo o no.



Piensa. A una mujer realmente no le importa si no la llevas a un sitio muy caro en la primera cita, pero sí pondrá mucha atención en los detalles y la idea que ofrezcas, si es algo aburrido o un lugar feo, olvídate de ella.



Sexto Sentido. Siempre, aunque no lo quieras reconocer, la mujer con la que estés sabrá cuando te gusta alguien más que ella, así que probablemente sea cautelosa al respecto, por no decir celosa. Hazla sentir segura, es tu única opción.



Jefa. Ella es la que manda y no te dirá que hagas algo más de tres veces y si no lo cumples, seguro ella tampoco lo hará en otro lado y te torturará con una actitud pasiva-agresiva.

Por su nombre. Es así como le debes hablar, porque los pseudónimos genéricos le pueden causar conflicto al imaginar que se lo dices a todas para no confundirte.



Intereses Ocultos. Parece que se preocupa por todo lo que te sucede y por lo que te gusta, pero quiere saber todo de ti, TODO. Así que es probable que busque todo lo que pueda.



Rabia disimulada. Si por alguna razón pelearon y haces algo como mandar flores, seguro te hará creer que es un buen gesto, pero en realidad está pensando que es un truco barato, necesitas actualizar tus modos de cortejo.



Odio familiar. No entiende por qué no te agrada su familia, pero a ella tampoco le agrada la tuya, así que alguien tendrá que ceder… ¿ya te imaginas quién?



Amor platónico. Por lo menos un famoso la tiene enamorada, así que… sólo sonríe.



“Olvídalo”. Esa u otra palabra similar es una forma de decirte: “Eres un descerebrado y no perderé mi tiempo explicándote”.



¿Enojada? Siempre que le preguntes eso te dirá que no lo está, pero miente; mejor, desde el principio, pregúntale en qué la puedes ayudar.