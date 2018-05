¿Por qué los gatos son más activos de noche?

MADRID, España(Tomada de la Red)

Conoce las razones por las cuáles estos felinos suelen ser animales nocturnos, especialmente si tu gato no te deja dormir por las noches. Descubre cómo adaptar ese hábito para una mejor convivencia.





He escuchado decir a muchas personas que viven con gatos y los quieren muchísimo: “pero por las noches no me deja dormir”. A veces se trata de períodos concretos, y otras veces es prácticamente siempre.





Gatos que maúllan por la noche, gatos que piden comida, gatos que corren de un lado a otro de la casa, gatos que te saltan encima mientras duermes o intentar dormir… Hay muchas variedades, algunas más molestas que otras.





El gato es un animal nocturno

En su estado natural y salvaje, el felino tiene una vida más activa por la noche. Incluso su cuerpo está preparado para hacerlo de ese modo. Habrás oído muchas veces eso de que los gatos ven en la oscuridad, en realidad necesitan un poco de luz para hacerlo, pero es verdad que tienen una visión nocturna mejor que la mayoría de animales.





Los gatos suelen destinar muchas de las horas de luz a dormir, no en vano un gato adulto duerme entre 12-15 horas al día. Si hay un rey del sueño, ese es sin duda el gato doméstico.





Después de tanto descansar, y a menudo coincidiendo con que tú, humano, por fin has hecho acta de presencia en casa, en la noche se despierta el lado salvaje y cazador de nuestro querido felino.





Que eso coincida con que justo es en el momento en que tú, humano, quieres dormir…es una de esas cosas curiosas que tiene la vida. Pero, ¿siempre es así? ¿Por qué? ¿Se puede cambiar?





Así que es lógico que los gatos estén más activos por la noche, porque es el momento del día en el que están preparados para cazar.





Pero…¡oh, espera! Mi gato doméstico nunca ha tenido la necesidad de cazar para comer, ni lo ha visto hacer jamás. ¿Por qué se espera a la noche para “cazar” algo inexistente?





Bien, como siempre recuerdo, el gato es salvaje de corazón y conserva muchas cosas de sus orígenes. En resumen, funciona mucho por instinto.

Y con el tema de la noche y la caza pasa eso, tu gato no ha visto ni ha necesitado jamás cazar, pero su instinto está ahí.





¿Todos los gatos domésticos se alteran por la noche?

No todos los gatos actúan igual, y hay gatos que no se activan por la noche, o se activan poco y apenas se nota, o su actividad no se hace incompatible con el sueño del resto de habitantes de la casa.





A veces estos comportamientos se dan en temporadas concretas. Un gato puede no ser de los que se activa por la noche de manera frecuente, pero de repente tiene unos días en los que sí, y luego vuelve la tranquilidad.





En general, la mayoría de mininos domésticos acaban adaptando sus costumbres a la convivencia en el hogar. Cada gato puede tener distintos comportamientos salvajes más o menos pronunciados, y el de permanecer activo por la noche puede que acabe desapareciendo.





También influye el entorno y el tipo de vida que tenga el felino. De hecho, en este estudio de la Universidad de Medicina Veterinaria de Messina (Italia) se concluye que los gatos domésticos cambian sus costumbres y su actividad diaria y nocturna en función del tipo de casa en la que viven, del acceso al exterior que tienen y de su actividad locomotora total.





En el estudio dividieron a 10 gatos domésticos sanos en dos grupos iguales, unos vivían en casas muy grandes (200-250 m2) con acceso ilimitado a un jardín de unos 2000-2500 m2. Y por norma general estaban fuera de noche. (Apunte: ya me gustaría a mí también vivir en una casa así :D). En cambio, el otro grupo vivía en casas de unos 80-100 m2 y un jardín de unos 20-40 m, al que podían salir de día, pero por la noche dormían dentro de casa.





Obviamente los de las súper casas que dormían en el impresionante jardín tenían una mayor actividad nocturna, y en general se movían mucho más que los que vivían en casas más pequeñas. Observando su comportamiento se dieron cuenta que los gatos que tienen menos acceso al exterior y, por lo tanto, una relación más cercana con los humanos que conviven, adaptan su estilo de vida al de la familia.





En cualquier caso, jardines a parte, es muy frecuente que los gatos domésticos acaben durmiendo por la noche, como tú. Y si además tu minino duerme contigo, seguramente aprovechará esos momentos que coinciden con tus horas de sueño, y ya descargará su energía durante el día.





Mi gato no me deja dormir, ¿qué hago?

Es la pregunta del millón y no existe una respuesta mágica que funcione igual para todo el mundo. Pero teniendo en cuenta lo comentado en este artículo, puedes encontrar la manera reconducir la situación.





Si su actividad nocturna y tu sueño son incompatibles, lo primero: debes descartar que el minino esté sufriendo alguna patología física o mental. Llévalo al veterinario, consulta con un etólogo, habla con algún experto en comportamiento felino… Esto se recomienda principalmente cuando la actividad nocturna ha aparecido “de repente”. Solo con el diagnóstico de un profesional podremos saber de qué se trata.





En caso de tu gato esté sano y tenga la costumbre de activarse por la noche, observa cuál es su comportamiento e intenta entender la razón.





A veces el minino tiene unas peticiones concretas, como por ejemplo que le pongas comida. Y hasta que no te levantas a llenarle el plato, no para. Normalmente se recomienda no “sucumbir” a este tipo de peticiones nocturnas.





Otras veces no captamos directamente lo que nos está diciendo, pero si podemos ver la razón más allá. Por ejemplo, si se pasa todo el día solo y no nos ve hasta la noche, seguramente necesite de nosotros. Es normal, se ha pasado todo el día durmiendo, ahora quiere marcha y disfrutar y jugar con nosotros.



Estas son alguna recomendaciones que puedes practicar:



Fomenta al aumento de actividad diaria del gato. La idea es que el gato gaste la energía que necesita consumir y que le permite tener una vida saludable, y que lo haga durante las horas de luz en las que nosotros no dormimos. Para que nosotros podamos ayudar a que ese desgaste de energía se dé, debemos jugar con el minino y dedicarle tiempo, sobre todo si se trata de un gato al que le gusta nuestro contacto. A través del enriquecimiento ambiental felino también podemos contribuir a que tenga más actividad diaria, ofreciéndole espacios adecuados, herramientas, un rascador, juguetes, etc.





Ten presencia. En los momentos en que estemos en casa debemos ofrecerle nuestra presencia y compañía. ¿Cuánto rato y cuánto contacto? Pues depende de cómo sea vuestra relación afectiva. Si tu gato es de poco contacto físico y se pasa el día corriendo y brincando, tal vez le basta con que juguéis un ratito con una pluma atada a una cuerda. Si, por el contrario, es un gato que quiere mimos todo el tiempo, daros vuestro espacio diario para disfrutar de ello.





Cubre sus necesidades básicas. A parte del ejercicio físico y del cuidado del minino, es importante que también mantengamos sus espacios de descanso en casa, su arenero bien puesto y limpio, su correcta alimentación (saludable y equilibrada), etc. Lo necesario para que sea un gato sano y feliz.





Establece hábitos y rutinas. Los gatos suelen ser animales de costumbres, con lo que si tenemos una dinámica de ir a dormir en la que impliquemos al minino, puede ayudar a que se acabe convirtiendo en un hábito que el gato asuma. Por ejemplo, cada vez que vas a dormir le pones su comida y su agua fresca y limpia. Le das las buenas noches y a dormir. Este truco también va en línea de una recomendación frecuente, que es dar de comer a los gatos por la noche, porque después de comer necesitan descansar y dormir.

Nuestra experiencia





La verdad es que ni Kato ni Conxa son gatos que sean muy nocturnos y muy “molestos” durante la noche.





Kato tuvo una temporada muy activa cuando lo encontramos en la calle: era muy pequeñito, y se lanzaba a cazarnos los pies mientras dormíamos con sus diminutos dientes puntiagudos… Pero por suerte tanto los dientes filosos como ese hábito cambiaron.







Fuente: http://www.cosasdegatos.es/comportamiento-gatos/por-que-gatos-son-mas-activos-noche