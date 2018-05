Perro sin hogar abraza a un viejo oso de peluche hasta que alguien lo rescata

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Este pobre perro no tenía un hogar ni a nadie que lo amara, pero sí tenía un osito de peluche que abrazaba para sentirse seguro.





Kourtnee Blount, una rescatista de perros independiente, conducía por un vecindario en Montgomery, Texas, cuando vio al perro acurrucado con el oso de peluche en la hierba.





“Cuando doblé la esquina, lo vi acostado allí con el oso. Creo que lo sacó de la basura de alguien porque había muchos otros desperdicios dispersos a su alrededor. Me rompió el corazón. Fue muy triste”.





Ya que muchas personas dejan que sus perros salgan libremente por el vecindario, Kourtnee pensó que tal vez el perro pertenecía a alguien. Pero cuando preguntó, nadie lo reclamó, y algunos residentes informaron haber visto al perro dando vueltas por el área durante el último mes.





Entonces Kourtnee publicó fotos del perro con su oso de peluche en Facebook, preguntando si alguien podría rescatarlo, y otra rescatista llamada Destiny Swatzel se ofreció como voluntaria para ir por él. Pero cuando ella fue a buscar al perro, a quien llamaron Teddy, pensó que era demasiado tarde.





“Fui a buscarlo el lunes y lo encontré en medio de la carretera. Honestamente pensé que estaba muerto y entré en pánico”.





Destiny también vio el oso de peluche, pero decidió no tomarlo, había llovido recientemente y el oso estaba mojado y mohoso. Pero Teddy ya no necesitaba su oso, ahora tenía personas que lo querían y le ayudarían a encontrar el hogar para siempre que tanto merecía.





Entonces Destiny inmediatamente revisó a Teddy para ver si tenía un microchip, pero no encontró ninguno. Tampoco tenía collar ni nada que identificara a un dueño anterior.





“Mientras estaba en el automóvil, vomitó huesos de pollo, trozos de plástico, rocas y hojas. Claramente había estado sobreviviendo en las calles”.





Ella llevó a Teddy a su casa, donde le dio una buena alimentación y un baño antipulgas, y lo dejó correr con sus otros perros rescatados. Más tarde, ese mismo día, Teddy fue llevado a lo que se suponía sería su hogar de acogida con Mary St. Dizier, pero terminó siendo su hogar para siempre.



Mary se enamoró de Teddy en el momento en que lo vio.





“Lloré. Sabía que se iba a quedar conmigo”.





El perro, que ahora se llama Blue, juega con su nuevo hermano, Bear, y Patches, su hermana gata. Él también adora ir al parque para perros y recibir un masaje en la panza mientras está acostado en el sofá.







Fuente: https://notasdemascotas.com/perro-sin-hogar-abraza-oso-de-peluche/