Perro abandonado en una estación de servicio obtiene un trabajo de tiempo completo

Negão, el empleado de la estación de servicio más lindo y adorable del mundo. El perro fue abandonado en ese lugar por su anterior familia, pero Sabrina y su esposo cambiaron su vida para siempre.





Dos años atrás, Sabrina Plannerer y su pareja compraron una estación de servicio en construcción en la ciudad de Mogi das Cruzes, Brasil. Fue entonces que descubrieron al perro vagando por el sitio, después de haber sido abandonado allí por su antigua familia, él estaba demasiado asustado para salir, pero la pareja hizo algo muy hermoso por él.





El perro fue llamado Negão, y aunque puede que no sea un empleado normal de una estación de servicio, sin duda es uno de los más dulces. En lugar de tratar de espantar a Negão en ese entonces, como algunas personas hubiesen hecho, ellos lo ayudaron.





“Lo adoptamos de inmediato y le dimos el cuidado que todos los animales necesitan. Lo llevamos al veterinario para vacunarlo y desparasitarlo. Le compramos comida, una casa para perros y una correa para llevarlo de paseo”.





Cuando finalmente la estación de servicio abrió, Negão incluso consiguió un trabajo, y por supuesto una credencial de empleado para probarlo.





Sabrina no estaba segura al principio cómo reaccionaría Negão al ajetreo del la estación de servicio que el había hecho su hogar, pero el perro es feliz y actúa de manera natural proporcionando un servicio al cliente de clase mundial y siempre con una gran sonrisa en su rostro.





“Negão espera a que la gente llegue, y luego sube a saludar, los gana con sus encantos. Los clientes lo aman. Algunas personas incluso le llevan juguetes”.





Si bien es cierto que Negão disfruta mucho de su trabajo en la estación de servicio, su vida no se limita sólo a eso. A diario, Sabrina u otro empleado lleva a Negão de paseo por la ciudad para hacer ejercicio.





Como la estación de servicio está abierta todo el día, siempre hay al menos un compañero de trabajo cerca para asegurarse de que Negão está feliz y seguro.



Sabrina dice que espera que la historia de Negão pueda influir en otros establecimientos para contratar a un empleado canino, también. Pues muchos perros no pueden encontrar un hogar convencional, así que al igual que Negão, otro perro también puede ser feliz en un hogar donde conoce a muchas personas a diario.









