Un abogado convirtió su hogar en un santuario para animales rescatados

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

John Friske es un abogado que en su tiempo libre, fundó San Diego Farm Animal Rescue, un santuario para animales rescatados en su propia casa. Este hombre ya tiene planes para grupos de comunidades locales y programas para niños, para venir y experimentar un lugar donde los animales son tratados con respeto.





John Friske es un abogado que en su tiempo libre, fundó San Diego Farm Animal Rescue, un santuario para animales rescatados en su propia casa. Comenzó cuando vio “Cowspiracy“, un documental que revela no sólo los impactos ambientales de la industria de la carne, sino también sus efectos sobre los animales.





En sólo un año, John le ha dado la bienvenida a nueve animales de cuatro especies diferentes a su santuario. Su primera adopción fue una perra rescatada de Southern California German Shepherd Rescue John la la nombró Daisy.





El siguiente animal fue un caballo llamado Emma. “Ella vino a mí porque su familia no podía montarla a ella nunca más”, dijo John. La llegada de Emma pronto fue seguida por dos caballos más.





Pokey, otro caballo, y Emma pertenecieron a la misma pareja. Cuando decidieron vender a Emma a otra familia, ella se mantuvo en el mismo rancho, pero separado de Pokey por una valla, por lo que los dos caballos no podían interactuar más.





La familia de Pokey decidió renunciar a él y lo llevaron donde John, que lo reunió con Emma y los puso en un terreno abierto donde finalmente podrán estar juntos.





“Una vez llegó Pokey, tenían de vuelta su relación de novios”, dijo John. “Ahora la protege, y ella es la primera en comer”, dijo John. “Si ella quiere obtener el mejor punto de sombra, a ella le darán el mejor lugar de sombra, porque Pokey está de guardia”, agregó.





Además de los caballos, está Roosevelt, el cerdo cojo debido a sus cascos deformados, llamado así por el presidente Franklin D. Roosevelt.





Recientemente John construyó un gallinero para dos gallinas, Eleanor y Amelia. Y un nuevo cerdo ha llegado al santuario, se llama Betsy.





John ya tiene planes para grupos de comunidades locales y programas para niños, para venir y experimentar un lugar donde los animales son tratados con respeto. Al traer niños a estar cerca de los animales de granja, se espera inspirar la compasión hacia los animales en las generaciones venideras.





Fuente: https://notasdemascotas.com/convirtio-su-hogar-santuario-para-animales-rescatados/