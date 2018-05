En gabinete, restauración de iglesia en la Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Raúl Delgado, director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura federal, aseguró que aunque físicamente no se perciban mayores avances en la recuperación de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en la colonia Guerrero, el área que él encabeza ha estado realizando trabajo en gabinete y laboratorio con el fin de hallar la mejor propuesta de restauración de la cúpula que colapsó días después del sismo del 19 de septiembre.



"Estamos trabajando. No hay nada físico, pero hay que prefigurar la obra. Estamos viendo alternativas para consultarlas con los expertos y sociabilizar el mejor proyecto. Será un trabajo consensuado", comentó el arquitecto.



Esto luego de que empleados del templo ubicado en la colonia Guerrero manifestaron a este diario su preocupación por que no ven avances en el proyecto de recuperación. En una visita al lugar, Marco Antonio Fuentes, sacristán de este templo, dijo a El Universal que desde enero no habían tenido noticias sobre los planes de rescate de la iglesia y aseguró que la situación empieza a preocupar a los vecinos que ven al inmueble como un riesgo inminente.



Delgado refirió que el proceso no es fácil, pues la elaboración de un proyecto de restauración y determinar el que más convenga al edificio requiere tiempo.



Explicó que además hay problema con los recursos, pues los aprobados por el seguro solo cubren los daños provocados por los sismos, como la caída parcial de la cúpula, las grietas, daños en pisos y paredes, pero no tendrían recursos para recimentar el edificio, un aspecto que debe tratarse porque tiene problemas de hundimiento.



"Una cosa es que te autoricen una partida y otra es que lo puedas obtener, y solo lo puedes obtener con un expediente de restauración ya listo", añadió.



Dijo que una vez que elijan la manera en que se hará la restauración de la cúpula, el proyecto será licitado.



El arquitecto estima comenzar las obras en junio y asegura que se reunirán con la comunidad para ver cómo se desarrollará la fiesta patronal del 2 de agosto, que también es un tema que preocupa a vecinos.