Popularidad de Peppa Pig en China atrae a los censores

BEIJING,China(AP )

Una caricatura británica para niños se ha convertido en el improbable objetivo de la censura en China por el uso que hacen sus seguidores de su imagen porcina en videos de rap y tatuajes de “gangsters”.



El alter ego subversivo del angelical personaje no solo lo ha hecho viral sino también objetivo de los empleados gubernamentales que controlan internet.



En Diluyan, una popular aplicación de video, no había contenido bajo la etiqueta #PeppaPig el miércoles. El lema "Hágase un tatuaje de Peppa Pig, aplauda a los 'gangsters'", tampoco aparecía en la plataforma de microblogs Weibo, que dijo que actuó “de acuerdo con regulaciones legales relevantes”.



Los reguladores han estrechado el control sobre los blog y aplicaciones chinas en los últimos meses. En junio, el presidente Xi Jinping introdujo una polémica ley de ciberseguridad dentro de sus esfuerzos para reforzar el control sobre lo que la población puede ver y decir en internet.



No estuvo claro si la censura a Peppa Pig en Diluyan estuvo motivada por un mandato gubernamental. Bytedance, la empresa propietaria de la plataforma de videos, no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.



Según medios chinos, en Diluyan había al menos 30 mil clips bajo la etiqueta Peppa. Sí podían encontrarse variaciones del nombre como "PigPig" o "PeppaPeppa".