Azúcar por doquier

¿Sabías que el azúcar es una parte vital de una nutrición en balance? Así es, el azúcar como tal no es el enemigo, puesto que nuestro organismo requiere de pequeñas dosis de azúcar diaria, asegura Oziel Farías Bowlin, trofólogo y health coach.



Al ser un carbohidrato, nos provee de energía para llevar a cabo las actividades del día a día, sobre todo al hablar de azúcares naturales como los que encontramos en la fruta, miel de abeja, stevia de grano verde, azúcar de coco e incluso miel de agave orgánica, con medida, agrega el experto.



Consumo desmedido



Hoy día, una persona promedio que vive en el continente americano, sobre todo en Estados Unidos y México, consume hasta 126.4 gramos de azúcar al día, cuando lo máximo recomendado es de 35 gramos para un hombre adulto; 25 gramos para una mujer adulta, y 16 gramos para un niño de 6 años en adelante, advirtió.



Como podemos ver, el consumo real rebasa por mucho la recomendación ¿Y qué sucede cuando este consumo diario es sostenido por un tiempo prolongado? Surgen los problemas crónicos de salud que están acechando nuestra sociedad hoy día, empezando con la obesidad y la diabetes, por supuesto, pero también pasando por falla cardíaca, producción de células cancerosas, decaimiento del buen funcionamiento cerebral y claro, un tiempo promedio de vida más corto, señala el asesor de la salud.



¿Cómo llegamos a esto?



Primero porque la industria alimenticia se ha dedicado a endulzarlo prácticamente todo, desde cereales, galletas y panecitos, pasando por refrescos y jugos y hasta en lugares inesperados como salsas de tomate o incluso suplementos alimenticios, y así, día a día, más de la mitad de los alimentos y bebidas que ingiere una persona promedio tendrá algún contenido de azúcar o endulzante, sobre todo cuando se trata de alimentos procesados, expresó Farías Bowlin.



Cocinar en casa



Estaremos más a salvo si nos dedicamos a cocinar nuestros alimentos desde cero, con alimentos frescos y naturales. Segundo, el azúcar refinada es altamente adictiva y debería de ser considerada una droga, por lo que, si lo vemos de una manera frívola y literal, estamos consumiendo y permitiendo que nuestros hijos consuman una droga cada que nos damos un gustito, aseguró el entrenado de la salud.



Oziel Farías advierte que si compramos nuestras golosinas favoritas en la tienda de autoservicio, endulzamos nuestra taza de café o mandamos a los niños a la escuela después de haberse desayunado un tazón de cereal repleto de azúcar y colorante, México seguirá posicionado en el primer lugar de obesidad infantil y enfrentando una lamentable estadística que nos dice que 1 de cada 3 niños viviendo en la actualidad tienen altas probabilidades de desarrollar diabetes.



Azúcar y sacarosa



Hay que entender que el azúcar común, está constituida por sacarosa, en donde la mitad de esta misma es glucosa y la otra mitad, fructosa, y esa última supone uno de los mayores problemas, ya que la fructosa se tiene que metabolizar en el hígado para convertirse en glucosa y que el cuerpo la pueda utilizar como energía, explica el también conocido como Coach Oz.



Lo anterior supone un gran estrés para el hígado, pues consumir dosis tan grandes de azúcar, tanto así que es una de las principales causas de hígado graso, enfatizó.



Además, numerosos productos procesados están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa o incluso endulzantes naturales como la miel de agave también son altos en fructosa, por lo que agrava la situación, ya que consumir cantidades grandes de fructosa diariamente pueden elevar el nivel de colesterol malo en la sangre, incrementar el ácido úrico, causar resistencia a la insulina, el primer paso a desarrollar diabetes, ocasionar que haya más antojos por cosas dulces y claro, contribuir al desarrollo de obesidad, explicó el trofólogo.



Bien sabemos que la fruta contiene fructosa, pero las dosis contenidas son muy pequeñas, incomparables a las de los alimentos procesados, por lo que, no nos confundamos, no es la fructosa de la fruta el problema, sino la del azúcar añadido encontrado en todos esos productos alimenticios ¨convenientes¨ que se han apoderado de nuestras despensas, aseveró el Farías Bowlin.



Un mundo con sobrepeso



Las estadísticas no mienten, para el 2030 más de la mitad de la población mundial padecerá sobrepeso u obesidad, así que hoy, en este momento, estamos a tiempo de cambiar esto, controlando y bajándole a nuestro consumo de azúcar y optando por obtenerla de fuentes naturales como frutas y endulzantes naturales, dejando de lado los productos procesados azucarados para ciertas ocasiones y con moderación, ya que el equilibrio es la clave de una vida sana, bájale al azúcar y vive mejor, concluyó.