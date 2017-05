Las personas más malas de la historia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No toda la gente es buena ni tiene valores como los tuyos, pero hay personas cuya maldad sobrepasa la imaginación de los escritores de terror y pasaron a la historia por sus terribles actos de crueldad.



La historia está llena de seres espantosos como estos, pero hay algunos que destacan por ser todavía peores... hoy te contamos acerca de 7 de las personas más malvadas que vio nuestro mundo a lo largo de los siglos.



7. Adolf Eichmann



Cuando se habla de los nazis y el Holocausto, Hitler es primer nombre que se nos viene a la cabeza, pero entre sus colaboradores habían verdaderos psicópatas y uno de ellos fue Adolf Eichmann, sindicado como quien diseñó el sistema de exterminación masiva de más de 6 millones de personas.



Adolf Eichmann estaba encargado de los planes para llevar a judíos, gitanos, disidentes al régimen nazi y personas con discapacidad a los campos de concentración y también los sistemas de exterminación masiva, incluso dijo una vez que no tendría problemas en hacer lo mismo con su familia si existiese la necesidad.



6. Tomás de Torquemada



La maldad escondida detrás de la religión, Tomás de Torquemada fue uno de los hombres más destacados de la Inquisición Católica en el siglo XV siendo artífice de espantosos métodos de tortura y asesinatos utilizados durante dicho evento histórico.



Tomás de Torquemada no tenía problemas en acusar a personas inocentes las cuales sufrían torturas espantosas hasta que confesaban hechos de los que no eran culpables, aunque eso no los libraba de terminar muertos mediante uno de sus métodos preferidos: la hoguera.



5. Iván el Terrible



Su nombre no le hace peso a lo malvado que fue Iván el Terrible, Zar de Rusia entre 1547 y 1584, aunque su título de persona horrible empezó en su infancia ya que desde temprana edad gozaba torturando animales e incluso otros niños.



Su llegada al poder le dio espacio para expandir su crueldad torturando a cientos de miles de personas y obligando a millones a dejar sus hogares para ser exiliados, entre sus pasatiempos favoritas estaba presenciar ejecuciones mediante decapitación, empalamiento, hogueras e incluso freírlas en aceite, todo para su disfrute.



4. Pol Pot



Un verdadero genocida, ya que este dictador que gobernó Camboya desde mediados a finales de la década de los setentas asesinó de forma cruel a 3 millones de ciudadanos de su país, lo que corresponde a un tercio de su población.



Muchos otros fueron apresados, torturados y separados de sus familias convirtiéndolo no solo en una de las personas más malas de la historia sin que también en uno de los principales genocidas del siglo XX.



3. Elizabeth Bathory



La maldad no discrimina edad, raza y sexo y Elizabeth Bathory es prueba de ello. Durante el siglo XVI esta noble húngara llevó la vanidad a un nivel psicopatía, ya que creía que el secreto para una piel joven era utilizar como tratamiento la sangre de adolescentes.



Más de 650 chicas fueron torturadas y luego asesinadas a sus órdenes: Elizabeth Bathory se daba baños de tina con la sangre de sus víctimas e incluso se dice que comía parte de sus cuerpos siendo una verdadera caníbal empujada exclusivamente por la maldad y vanidad.



2. Atila el Huno



Un personaje histórico que quedó en los libros por su maldad extrema, Atila el Huno se movió por diferentes zonas de Asia y Europa para conquistarlas destruyendo con inusitado nivel de maldad a todo y todos los que encontraba.



Atila reinó el pueblo de los hunos entre los años 434 y 453 creando un verdadero imperio que amenazó incluso a otros más establecidos como el romano siendo conocido como el «Azote de Dios,» ya que su crueldad y falta de todo código moral le hicieron famoso hasta el día de hoy.



1. Genghis Khan



Responsable de la muerte de una parte importante de la población mundial a inicios del siglo XIII, Genghis Khan fue el creador del Imperio Mongol y para lograrlo no tuvo problemas en ordenar masacres impresionantes.



Se cree que Genghis Khan estuvo detrás de la muerte de entre 20 a 60 millones de gente, sus masacres eran épicas, tanto que en solo una de ellas llegaron a los morir más de 700 mil personas, todo por una sed de poder y maldad impresionante.



El mundo sería un lugar mucho mejor si sólo hubiesen existido 7 personas malvadas, pero en el listado quisimos recoger gente horrible de diferentes épocas, orígenes e intenciones esperando que personajes como estos no puedan ser superados por otros aún más terribles.