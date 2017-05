¿Eres friolento? Esta podría ser la razón

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hay personas que apenas empieza el otoño ya empiezan a calefaccionar sus hogares y no se atreven a salir de casa sin un par de capas de ropa, mientras otros recién comienzan a abrigarse cuando las temperaturas bajan bastante.



¿Por qué hay personas más friolentas que otras? Hoy les contamos cuál es la explicación científica detrás de esta pregunta y además qué condiciones de salud tienen como síntoma el ser friolento.



¿Por qué algunas personas son más friolentas que otras?



Para mi un día con temperaturas de alrededor de 23º C a 25º C es perfecto, ya que me permite vestirme cómoda con ropa liviana sin sufrir de calor, pero para mi hermana representa el tener que abrigarse un poco más y olvidarse de las camisetas de manga corta.



Todos sentimos diferente el frío además de tener respuestas emocionales variadas según cómo sentimos nuestra temperatura corporal. El tener frío es en realidad una respuesta de nuestro cerebro para evitar que vayamos a sufrir de hipotermia.



El proceso por cual actuamos de cierta forma según la temperatura comienza por los receptores nerviosos de nuestra piel los cuales se comunican con el hipotálamo cerebral, zona encargada de mantener una temperatura interna adecuada en el cuerpo y para ello responde enviando impulsos nerviosos a los músculos y piel ya sea provocando escalofríos si es que la temperatura es baja o incomodidad y transpiración en caso de ser alta.



La razón por la que algunas personas sienten el frío con mayor fuerza que otras son variadas y van desde lo normal a ciertas condiciones de salud. Las mujeres tienden a sentir más frío que los hombres a igual temperatura, ello porque la temperatura de su piel es menor a la de los varones, además durante el embarazo y a causa de los cambios hormonales la futura madre será más susceptible al frío.



Si todos en tu familia corren a abrigarse en un día parcialmente nublado es porque la tendencia a ser friolentos es hereditaria, aunque también puede deberse a algo cultural ya que en ciertos lugares se acostumbra mantener una temperatura ambiental más alta, mientras que en otros están acostumbrados a soportar sin problemas un poco de frío.



Aunque no lo creas el ser friolento puede ser contagioso, ya que si estamos con personas que están sintiendo frío por una u otra razón, tenderemos a imitar sus acciones de forma inconsciente y nuestro cuerpo presentará esas claras señales que indican que necesitamos abrigarnos.



Relación entre ser friolentos y problemas de salud



El ser friolento puede ser una característica más de quienes somos pero también es síntoma de algunas enfermedades, es común que sintamos frío cuando nuestro cuerpo está comenzando a manifestar una fiebre ya que el cuerpo está buscando estabilizar la temperatura corporal.



Problemas en la glándula tiroides suelen manifestarse con varios síntomas entre ellos el ser friolentos, lo mismo les ocurre a las personas que tienen bajo peso corporal o están desnutridas.



El estar estresados también nos predispone a reaccionar más fuerte a temperaturas algo más bajas, incluso quienes tienen depresión y ansiedad son más propensas a sentir el frío con mayor intensidad.



El ser friolentos es normal, pero si recién empezaste a serlo de adolescente o adulto puede ser que tengas algún problema de salud que valga la pena mencionar al médico así el profesional podrá saber si es que es síntoma de alguna enfermedad.



FUENTE: http://www.vix.com/es/ciencia/180097/esta-es-la-razon-por-la-que-algunas-personas-son-mas-friolentas-que-otras