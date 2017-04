¡Cuidado con la picadura de los mosquitos!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con la primavera viene el calor, momento en el cual aprovechamos para destaparnos y utilizar ropa más cómoda y ligera.



Tomando esto en cuenta, es importante prevenir y protegerse de los piquetes de insectos tales como las garrapatas y los mosquitos. Hoy en día utilizar un repelente es tan importante como el protector solar.



Mucha gente de hecho odia utilizar repelente por el olor que estos tienen, pero eso forma parte del pasado, en la actualidad existen muchos aromas que son agradables y que no comprometen sus propiedades. Con tanta enfermedad que ha surgido por picaduras de mosquitos tales como el virus del Zika, Chikungunya o la enfermedad de Lyme provocada por garrapatas, tenemos que ser conscientes y estar preparados para esta primavera.



Antes de que acudas a la farmacia más cercana a comprar cualquier repelente, la familia de Family Care de Stanhome, te muestra algunas cosas que necesitas saber sobre ellos.



No tengas miedo de la Dietiltoluamida



No es trabalenguas, es difícil de pronunciar, pero aunque no lo creas es el ingrediente principal que tienen los repelentes de insectos. La gente tiene la noción de que el DEET (Dietiltoluamida, por sus siglas en inglés) es sintético y por lo tanto no es bueno para la salud. Pero es tan eficaz y tan bueno que lleva en el mercado 60 años. Ningún otro producto ha sido probado para la seguridad de la piel y eficacia repeliendo a los insectos más que el DEET, es el único tipo de repelente recomendado para la protección contra las garrapatas.



Si vas a permanecer en la intemperie y no quieres molestarte en aplicar varias veces repelente, puedes utilizar el Gel repelente de Insectos.