Presentan primer vehículo adaptado para mascotas

Si eres de la población que tiene una mascota, especialmente un perro, Nissan acaba de lanzar un nuevo vehículo cuya característica principal hará que tu “mejor amigo” se sienta cómodo y seguro al viajar.



SE TRATA DE LA NUEVA X-TRAIL 4DOGS, UNA CAMIONETA QUE PROMUEVE QUE LAS MASCOTAS SEAN VISTAS COMO UN PASAJERO MÁS Y OFRECERLES TODAS LAS COMODIDADES NECESARIAS PARA QUE EL CAN NO SE ASUSTE O SE ESTRESE EN MOVIMIENTO.



Según el estudio que realizó la automotriz japonesa, los conductores casi nunca se preocupan por la comodidad de su mascota, quienes muchas veces se aferran al asiento con sus garras o bien, batallan constantemente por ir pegados a la ventana exponiéndose a constantes riesgos.



Gracias al diseño de esta camioneta, encontrarás un espacio acondicionado para perros de todas las tallas, además de accesorios como una manguera y un secador para quitarles el lodo cuando los llevas a explorar y se ensucian.



Pero eso no es todo, esta camioneta también adaptó una cama en la base de la cajuela, donde además cuentan con recipientes para el agua (la cual aseguran que no se derrama) y la comida, el cual es automático y basta con que tu perro roce alguno de los sensores para que se sirva la porción que requiere.







hora bien, si te preocupa cómo va tu perro en la parte trasera, esta camioneta también colocó un dispositivo llamado ‘dog-cam’, el cual muestra imágenes en directo de tu mascota e incluso puedes hablar con él en caso de que necesites calmarlo. Toda la cajuela está tapizada en cuero lavable con paneles extraíbles, lo que facilita la limpieza.



El informe que analizó 22 países, reveló que México y Argentina, seguidos por Brasil, son los países con más mascotas, en donde el 80 por ciento de la población cuenta con al menos un animal en casa. A la lista le sigue Rusia en donde tres cuartas partes de la población tienen mascota, y luego Estados Unidos con el 70 por ciento.



