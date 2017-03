Ser optimista es benéfico

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Enfrentémoslo, cuando nos encontramos en un momento negativo (y a todas las personas nos pasa), pareciera que atraemos cada vez más y más negatividad.



Pero lo mismo ocurre cuando adoptamos una visión positiva, las emociones atraen más emociones del mismo tipo. Y la negatividad no nos brinda nada bueno.



La ciencia coincide en la importancia de la perspectiva positiva y en los beneficios que brinda a nuestra vida.



La importancia del optimismo en la salud



Un estudio de la Universidad de Harvard centrado en las mujeres y realizado durante 8 años, reveló que las mujeres optimistas tenían menos riesgo de morir de cáncer, enfermedades al corazón, enfermedades respiratorias o infecciones, en comparación con las que eran menos optimistas.



Con el estudio, el equipo de especialistas sostiene que si bien los esfuerzos de la salud se centran en reducir los factores de riesgo de las enfermedades, hay cada vez más evidencia de que la resiliencia psicológica puede hacer una gran diferencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las períodos difíciles de la vida y está estrechamente vinculado con el optimismo y la visión positiva de la vida.



Al estar asociado a comportamientos más saludables y mejores maneras de lidiar con los cambios y problemáticas del día a día, el optimismo es una herramienta que puede cambiar no solo nuestra perspectiva sino también nuestra salud.



Evidencia científica



El estudio logró reunir información de más de 70 000 mujeres entre 2004 y 2012 a raíz de un estudio llamado Nurses Health Study que encuesta a las mujeres cada dos años para saber sobre su salud.



Con la información recabada encontraron que las mujeres en el 25 % superior de la escala de optimismo tenían una probabilidad de un 30 % menos de morir que aquellas con un optimismo inferior.



Sus ventajas y el respaldo de la ciencia



No es el primer estudio que vincula al optimismo con la salud, hay más de 80 estudios que demuestran que el optimismo conduce a una mejora en la salud.



Estudios anteriores han demostrado la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, pero este reciente estudio es el primero en encontrar la conexión con otro tipo de enfermedades.



El optimismo tiene un impacto en la salud física y mental de cualquier persona. Por eso no debes dudar en adoptar una visión positiva de ti mismo y de los demás, deja de lado las comparaciones, busca lo bueno de cada situación y enfrenta los desafíos sin importar los resultados, ya que toda experiencia te dejará un aprendizaje valioso.



FUENTE:http://www.vix.com/es/ciencia/177390/segun-este-estudio-ser-optimista-tiene-este-increible-beneficio-en-tu-vida