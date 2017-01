Descubre cómo te irá según el horóscopo chino en el 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Una de las tantas cosas que hacemos previas al inicio del año nuevo es chequear el conocido horóscopo chino, según el cual, este sería el año del gallo.



El año nuevo chino comienza después del nuestro, para ellos el año empieza con la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno, y está previsto para el 28 de enero del 2017.



¿Qué traerá consigo el año del gallo de fuego?, para empezar, no sería un año sencillo para aquellos a los que no les guste tener su vida planificada, ya que las características de este animal (enérgico, seguro y determinado), no permitirá que la tengan fácil.



Buey. Este año será excelente para encontrarle nuevos sentidos a la vida, se acabarán los momentos difíciles en lo laboral y empezarás a disfrutar de la vida. También será un buen momento para que dejes a un lado la terquedad y los malos hábitos. En el amor, dejarás de lado tu egoísmo, y potenciarás tu entrega y ternura. Necesitarás ser más honesta con tus emociones.



Cabra. Aprendizaje. En eso se resumirá este año nuevo para la cabra, lejos de desanimarte y dejarte caer por los fracasos, deberás aprender de ellos para poder salir triunfadora. Mejorarás tu imagen, y podrías ver tus ingresos aumentar notablemente.En el amor, muéstrate tal y como eres, maneja bien tu independencia y verás que será un buen año en este campo.



Dragón. Este año todo irá mejor, verás como las piezas comienzan a encajar poco a poco. Eso sí, deberás empezar a enmendar los errores que has cometido, sobre todo en los negocios, así evitarás pérdidas de dinero. En tu vida personal, deberás tomarte las cosas con calma, para tener un buen año en el amor, con tranquilidad y sensatez podrás sobrellevar cualquier dificultad



Gallo. En tu año, deberás de enfocarte con mucha determinación y fuerza en el trabajo. Será un año genial para ti, sobre todo si te mentalizas en que las malas épocas quedaron en el pasado. Si bien no sufrirás mayores problemas, surgirán algunos imprevistos. Si sabes cómo afrontarlos podrás solucionarlos. Refuerza tu confianza en ti misma y no tengas miedo en mostrar tu verdadera personalidad, solo así conseguirás una relación sólida.



Cerdo o jabalí. El año del gallo te traerá muchos beneficios si naciste bajo este animal. Tu vida se verá bendecida en muchos aspectos, y sobrellevarás muy bien las adversidades, trayendo al fin el equilibrio que tanto necesitas. Tal vez no veas muchos cambios en lo profesional, pero si mantienes tu determinación, seguro conseguirás todo lo que desees. Este año deberás tomar el control de tu vida, actuando con valentía y determinación. En el amor, aprende a compartir tus emociones y a mostrarte sin miedos, eso significa recuperar la confianza perdida por experiencias pasadas, ya es momento. Si lo consigues y comprendes que quien esté a tu lado te ama a pesar de todo, entonces conseguirás la estabilidad amorosa que tanto anhelas.



Conejo o liebre. Tu nuevo año te traerá muchas cosas positivas que te harán sentir bendecida, deberás tener muy buen ojo para distinguir entre las personas que te rodean, algunos no son de fiar. Además, tendrás muchas metas, pero no servirá de nada que te estreses o te pongas ansiosa. Tendrás que aprender a decir no, podrías hacer algunos cambios radicales en tu vida. En el amor, deja que las cosas fluyan y no trates de forzar nada.



Mono. Para el mono será en general un buen año, pero igual tendrás que enfrentar algunos inconvenientes. Para empezar, deberás controlar tu optimismo, más que nada en tu círculo laboral, utiliza tus habilidades comunicativas y aprovecha las oportunidades que te traerá este nuevo año. En el amor, habrá una intensa pasión, cuídate mucho de los triángulos amorosos, finalmente aprenderás a disfrutar de lo que tienes al lado.



Perro. El 2017 será una montaña rusa para ti. La independencia será tu eje central, solo aprende a manejar tu ira porque habrán momentos en los que te sentirás limitada. Además, evita los conflictos en el trabajo, ya que tu imagen podría verse perjudicada. Saca a relucir tu creatividad y no dejes que las adversidades te venzan. En el amor, te sentirás valorada, pero también necesitas aprender a escuchar a tu pareja y prestar atención a tus emociones.



Rata. Si naciste bajo este animal, entonces te contamos que será un buen año para ti, aunque tendrás que sobrellevar algunos conflictos en los temas del amor. Incluso podrías llegar incluso a contraer matrimonio. Por otra parte, tu lista de amigos crecerá y gozarás de muy buenos momentos junto a ellos. En cuanto a los negocios, empezarás a ver los frutos de tu esfuerzo y emprenderás nuevos proyectos, déjate llevar por tu creatividad e intuición.



Serpiente. El 2017 será en definitiva un excelente año para la serpiente, solo deberás tener cuidado en no ser muy idealista, ya que podrías vivir muchas decepciones, pero en general gozarás de mucha alegría y buena vibra. Cuida tu dinero y evita los gastos exagerados, de esto dependerá tu bienestar.



Tigre. Puede que este año traiga consigo algunas dificultades para ti, pero lograrás encontrar la manera de salir airosa y, con esfuerzo, triunfarás en todo aquello que te propongas. En el ámbito sentimental lo mejor será que explotes al máximo tu confianza y tu capacidad de escuchar y poner atención a tus necesidades y a las de tu pareja. Este año nuevo crecerás mucho en lo profesional si te animas a hacer los cambios que has estado postergando.



