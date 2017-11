Sed del más allá

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Honrar la vida de quienes ya no están es el punto central de la celebración del Día de Muertos, festividad nombrada, en 2003, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



En esta fiesta, la comida y la bebida se encuentran como parte fundamental de rituales que mezclan lo prehispánico con lo católico.



“En Oaxaca se tiene la tradición, como en muchas partes del País, de montar el altar de muertos en conmemoración a los familiares difuntos.



“Ellos vienen y visitan las casas con la finalidad de comer y visitar a quienes siguen con vida”, explica Alam Méndez, chef de Pasillo de Humo.



De acuerdo con la costumbre, los finados que vienen del más allá para visitar el mundo de los vivos hacen un largo recorrido y necesitan bebidas para mitigar su sed; por lo tanto, el agua es uno de los elementos básicos y refrescantes en las ofrendas, aunque no el único.



“Lo común es poner en los altares las bebidas que les gustaban: Una cerveza, un mezcal o un cafecito de olla con piquete, que también se acostumbra en los velorios para aguantar la noche”, agrega el cocinero oaxaqueño.



Además del atole y el chocolate, en los altares de hoy en día persisten las figuras hechas de amaranto, los frutos, los tamales y el pan, muchas veces coloreados de rojo, tono que representa la muerte en distintas cosmovisiones indígenas.



“En Oaxaca hacemos tamalitos, mole negro, calabaza en tacha y todo se deja en el altar ¿Pero quién se lo come? Los vivos, este día es una fiesta para los muertos que disfrutamos nosotros”, resalta Méndez.



Ofrendar es un concepto que existe desde la época prehispánica; los antiguos mexicanos guardaban una relación de reciprocidad con la naturaleza a través de la cual pedían y agradecían de manera continua, por ejemplo, la cosecha del maíz, según explica Cristina Barros, investigadora en cocina y cultura mexicanas.



Agua de calabaza támala

8 porciones



1 calabaza támala mediana cortada en trozos + 1 bloque de piloncillo + 1 raja de canela + hielos



Preparación



Colocar la calabaza, el piloncillo y la raja de canela en una olla.

Verter agua sólo hasta cubrir la calabaza y hervir a fuego bajo por 1 hora.



Retirar del fuego y retirar, con ayuda de una cuchara, la pulpa de la calabaza, mezclar con hielos y servir.