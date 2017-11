Disfruta del pan de muerto

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las festividades indígenas de Día de Muertos, son reconocidas por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad, otorgado a los países descendientes de la cultura prehispánica, como el nuestro, por ser una de las naciones enriquecidas con una de las más complejas y coloridas tradiciones en el mundo.Entre las maravillas culinarias que nos heredó la cultura prehispánica, se encuentra el pan de muerto, uno de los elementos más representativos de las tradicionales ofrendas del día de los fieles difuntos en México.Lo cierto, es que el pan de muerto es uno de los elementos principales de la ofrenda, su gran misticismo ha dado lugar a diversas teorías sobre su significado, y aunque no podemos dejar de saborearlo, la explicación de su origen sigue causando curiosidad.Se cree que tiene origen prehispánico, por ser un ritual en el México de antes de la conquista donde una princesa fuera ofrecida a los dioses, su corazón, aun latiendo, se introducía en una olla con amaranto, después quien encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios.Con la llegada de los españoles a América, la preparación del pan de muerto se fue modificando, hasta llegar a los elementos que conocemos en la actualidad. ¿Pero qué significan esos elementos? El círculo que se encuentra en la parte superior del pan es el cráneo, las canillas son los huevos y el sabor a azahar es por el recuerdo de los ya fallecidos.Si quieres que el pan de muerto no falte en tu ofrenda este primero de noviembre, checa esta receta de ASPIC Instituto Gastronómico y prepara este el manjar más exquisito y representativo del día de muertos.Ingredientes500 g de harina150 g de azúcar150 g de mantequilla40 g de levadura fresca3 piezas de huevos10 g de sal10 g de azaharAlmíbar150 g de azúcar200 ml de agua10 g de azaharPreparación:Mezclar 100 g de harina con los 40 g de levadura y 80 ml de agua para hacer una maza madre, dejar fermentar durante 2 horas.En una batidora mezclar el azúcar la sal la esencia de azahar los 3 huevos, batir hasta que esté bien mezclado, después agregamos la harina, la masa madre y la mantequilla, batimos hasta que la masa tenga elasticidad y dejamos reposar por 15 minutos.Formamos el pan primero haciendo una bola luego la aplanamos y decoramos con canillas en cuatro y en una bolita arriba, dejamos reposar hasta que doble su tamaño, horneamos a 180°C por 10 a 15 minutos dejamos enfriar un poco y con una brocha barnizamos con el almíbar y decoramos con azúcar de colores, rojo, azul, amarillo.La representación de un ritual prehispánico, producto del sincretismo entre los nativos indígenas y los españoles, o uno de los símbolos de la tradición de un día lleno de disfraces y fiesta, no dejamos de saborear el pan de muerto en estas fechas.FUENTE: Eme de Mujer