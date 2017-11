Cuidados para tu disfraz de Día de Muertos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Una de las celebraciones más esperadas del año, tanto para niños, como para adultos ha llegado: el Día de Muertos, donde dejamos volar nuestra imaginación y podemos convertirnos en nuestros personajes favoritos.Sin embargo, la mayoría de los disfraces se guardan durante un año en cajas o bolsas de plástico provocando que se maltraten y se arruguen, sin mencionar la diversidad de telas de los disfraces que dificulta el planchado y cuidado de los mismos. Por eso T-fal presenta 2 soluciones de planchado que no sólo te ayudarán a mantener tu disfraz en óptimas condiciones durante las fiestas, sino que podría darle vida al disfraz más arrugado y viejo que has escondido por años.Algunos de los disfraces más comunes son los de calaveras, piratas y vampiros, los que generalmente están hechos de algodón, lana gruesa, terciopelo, etc..Para estos casos, la Smart Protect es ideal, ya que no necesitas regular la temperatura y plancha todo tipo de telas sin quemarlas. Por si fuera poco, cuenta con tecnología Durilium para un deslizamiento superior lo que hará un planchado fácil de hacer.Otro tipo de disfraces muy populares son los de catrinas, hadas y princesas, los cuales tienen tul, encajes, organza y generalmente están adornados con lentejuelas, brillantina y pedrería; para este tipo de disfraces en los que una plancha convencional podría arruinarlos, la Steam N Press es ideal, ya que el vapor lo dejará perfecto sin tener que pasarle nada directamente encima y arriesgarte a quemarlo.Existen 2 tipos de personas: las que planchan sus prendas tranquilamente y aquellas que las vuelven a lavar esperando que salgan sin arrugas, pero si tienes un apuro y necesitas urgentemente planchar tu ropa te damos varios trucos para que los realices como toda una profesional.Tejidos. Al momento de lavar nunca prestamos atención a la información de las etiquetas que trae las ropas. Pero estas son muy importantes si quieres plancharlas de forma más rápida. Por ejemplo: los tejidos naturales necesitan muchísimo más vapor que los sintéticos, debido que estos son más flexibles y se estiran mejor.Plancha limpia. Es importante mantener la plancha limpia ya que esto puede dificultar los resultados. Recuerda, a veces no es culpa de tu herramienta, sino de la forma de uso y la urgencia.FUENTE: Eme de Mujer