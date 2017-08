El encantador de gatos comparte sus secretos

(Tomada de la Red)

Equipado con su estuche de guitarra, ahora lleno de juguetes felinos, el próximo 5 de septiembre el adiestrador estadounidense Jackson Galaxy, conductor del programa televisivo My Catfrom Hell (Mi gato endemoniado), en Animal Planet, arribará a Guayaquil para resolver las dudas de quienes comparten sus hogares con los gatos, en una charla prevista a las 20:00 en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Antes de su visita a Ecuador, el también escritor, respondió preguntas de ‘inquietos padres felinos’ en esta entrevista.



¿Cuál es el área mínima que se necesita en un lugar donde conviven más de cinco para evitar conflictos?



Es imposible dar una respuesta exacta a esta pregunta. Dicho esto, recuerden que pueden aumentar el territorio de su gato en vertical, aprovechando su casa a lo alto. Hay que estar seguros de que los gatos tengan acceso a estanterías y a otras zonas altas. Cuando se construyen espacios así para ellos pueden convivir un mayor número de gatos de mejor forma.



¿El gato puede compartir su arenero o debe ser de uso individual?



La fórmula del éxito es: por cada gato, una caja de arena y un poquito más. Por lo que si tienes dos gatos deberías tener tres cajas de arena. Soy consciente de que ningún humano quiere más cajas de arena, pero a los gatos les encanta tener opciones. Y, por cierto, no se trata de empujar una caja de arena en la esquina. Póngalo a unos cuantos centímetros de distancia de una pared con la abertura en una diagonal para que sus gatos puedan mirar alrededor.



Para comer, ¿deben tener vasijas individuales?



Siempre es bueno dar a los gatos la propiedad individual de los recursos, por lo que sí, tener platos separados para cada gato es una buena opción. También es recomendable separar esos platos, ya que así cada gato tiene su propio espacio a la hora de comer, algo importante para ellos.



¿Cuál es la edad más apropiada para ligarlos?



Los gatos pueden reproducirse desde los 3-4 meses de edad. Pueden ser esterilizados desde los 2 meses. Así que obviamente lo antes que se pueda será lo mejor para la salud de la sobrepoblación. No esperes: ¡hazlo pronto!



¿Cómo se logra que un gato conviva con un perro en la misma casa?



(...) La presentación debe ser lenta, debemos estar seguros de que el perro o niño no van a perseguir al gato. La mayor preocupación de un gato es saber que va a estar seguro cerca de otro animal, por lo tanto, el humano está en la obligación de garantizarle esta seguridad. (I)



El encantador multifacético



Además del programa en Animal Planet, Jackson Galaxy también es músico. Antes era parte de una banda de rock.



Aprendió acerca del comportamiento de gatos por su trabajo como rescatista con la Sociedad Protectora de Animales del Valle de Boulder, en Colorado (EE.UU.).



Galaxy decidió mejorar la relación entre dueños y gatos para prevenir su abandono y sobrepoblación a través de su fundación en Los Ángeles llamada Jackson Galaxy Foundation (JacksonGalaxyFoundation.org).



Es autor de los libros como Cat Daddy, Catification: Designing a Happy and Stylish Home for Your Cat (and You!) y Total Cat Mojo: The Ultimate Guide to Life with Your Cat. (I)



