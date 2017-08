Dime qué mascota tienes y te diré de qué país vienes

(Tomada de la Red)

A nivel mundial, el 43% de las personas dice no tener mascota. Al igual que en México, en el mundo los perros son el animal de compañía más popular(33%), seguido por los gatos(23%), los peces(12%), las aves (6%) y otros (6%).



Las mascotas son increíblemente populares a nivel mundial. Es muy común que decidamos acompañar nuestra rutina diaria con el cuidado de un ser vivo que nos recuerde de vez en cuando las ventajas de no sentirse solo. Aunque hay una enorme diversidad de animales que viven como mascotas, sólo pocas especies han sido completamente domesticadas. A nivel mundial y en México los perros y los gatos son las mascotas más comunes en los hogares. Entre estos dos tipos de mascotas, superan las casas de los que no tienen mascotas.



La importancia de las mascotas no sólo repercute en el estado emocional de los dueños, sino que los animales de compañía generan un mercado enorme. Israel Rey, director general de la Startup Animal Vitae, dijo en entrevista con la agencia de noticias mexicana, Notimex, que hay 30 millones de mascotas en México. Los productos y servicios relacionados con esas mascotas tiene un valor de mercado de 2,200 millones de dólares anuales, y registra crecimientos a doble a dígito.



Según datos de un estudio divulgado en el 2015 del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), en México, los dueños reportan gastos mensuales hasta por un promedio 1,407 pesos al mes, siendo el mayor gasto en comida con 505 pesos y veterinario con 332 pesos.



Aunque la proporción de hombres y de mujeres que no tiene mascotas es idéntica (43%), más mujeres que hombres en el mundo tienen perros y gatos. Empatan con los hombres en la tenencia de aves y otros animales. Los hombres sólo superan a las mujeres en cuestión de peces (14% vs. 11%).



Al menos la mitad de la población mundial tiene un animal de compañía. Los países en donde es más común tener una mascota son Argentina, México y Brasil, mientras que los países asiáticos son los que son menos propensos a tener animales viviendo con ellos. Los perros son los preferidos en Argentina, México y Brasil, mientras que en Rusia, Francia y Estados Unidos son fanáticos de los gatos.



El país en donde los peces son más populares es China. Las aves son las predilectas en Turquía.



En México, los perros (64%) y los gatos (24%) son los animales predilectos para mascotas. Le siguen los peces y las aves, con 10% cada uno y otras mascotas con 7 por ciento. Sólo 19% de los encuestados no tiene mascotas.



En México, más hombres son dueños de perros y más mujeres son dueñas de gatos. Aunque las proporciones son muy similares: 65% de los hombres tienen perro y 62% de las mujeres son dueñas de caninos; 26% de las mujeres son dueñas de gatos y 22% son de los hombres están acompañados de un felino.



