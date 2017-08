Abandono de mascotas en aumento

(Tomada de la Red)

El abandono de mascotas es un problema que permanece en los parques de Villahermosa, derivado de la falta de concientización del cuidado de los animales, indicó Anahí Sastré Pérez, integrante de Unidos Por los Animales de Tabasco (UPAT).



Señaló que el Tomás Garrido es uno de los sitios donde se registra esto, pues se estima que viven más de 70 gatos entre arbustos y edificios del personal de mantenimiento.





“Esto es común que se presente en la entidad, pues hay quienes adoptan algún perro o gato y cuando ya no pueden mantenerlo optan por abandonarlos, pero es necesario que la gente aprenda a querer y tener cultura respecto a esto”,



La asociación dio a conocer que a la semana han llegado a atender hasta 50 perros y gatos sin dueño, lo cual ha ido incrementando por la falta de esterilización de animales.



“Cuando se tiene una mascota se tiene que recurrir a la esterilización, porque ellos se reproducen por instinto, sin embargo esto ocasiona una sobrepoblación de animales ya que comúnmente un perro o un gato llegan a tener hasta nueve crías, y no tienen asegurado un hogar”, abundó.



La fundación se dirige a casos críticos o deplorables. “Hay personas que ven al perro enfermo y diciden ponerlo a dormir. Nosotros no lo vemos así. Nosotros creamos una historia de amor con él. De 100 perros que yo rescato en condiciones críticas, un 10% se tiene que poner a dormir. Significa que más del 90% de estos perros se salvan; con la atención a tiempo y adecuada”, expresó.



