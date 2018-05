Lanza EU advertencia sobre paquetes de nicotina líquida

WASHINGTON D.C. (AP )

Reguladores estadounidenses advirtieron el martes a varios fabricantes de nicotina líquida que sus productos se asemejan demasiado a los paquetes de jugos, caramelos y galletitas para niños.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que es ilegal usar ese tipo de paquetes para la nicotina líquida, que se usa en los cigarrillos electrónicos. Advirtió que niños pequeños podrían confundirlos e ingerir la sustancia.



Cualquier ingestión de nicotina por parte de un niño pequeño, incluso en cantidades ínfimas, podría causar convulsiones, coma e incluso problemas cardíacos fatales.



Algunos de los paquetes se asemejan a los cartoncitos de jugos para niños, a los paquetes de caramelos Warhead o a los de las galletitas Nilla Wafers.



Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que permiten inhalar mediante vapor un líquido saborizado y que usualmente contiene nicotina. Las llamadas a centros de emergencia por ingestión de nicotina líquida han aumentado en años recientes, según la FDA. Entre el 2012 y el 2017 hubo 8.000 casos relativos a menores de edad, dice la agencia.



“Estos son accidentes evitables que pueden llevar a daños graves o incluso la muerte”, dijo en un comunicado el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb. "Las compañías que venden estos productos tienen la responsabilidad de asegurarse de que no le hagan daño a los niños, y de que no son promovidos hacia menores”.



Las autoridades emitieron advertencias a 13 fabricantes, distribuidores y vendedores. Varias compañías fueron citadas por vender el producto ilegalmente a menores. Tales advertencias no son de cumplimiento obligatorio inmediato, pero las empresas pueden ser demandadas si después de un tiempo las órdenes son ignoradas.



Bajo las leyes federales, no se le puede vender cigarrillos electrónicos a menores de 18 años aunque en algunos estados el límite es de 21 años.



La medida ocurre una semana después de que la FDA divulgó que tomaría medidas contra vendedores de cigarrillos electrónicos marca Juul, que se han popularizado enormemente entre adolescentes en las escuelas.



La agencia emitió advertencias a unas 40 estaciones gasolineras, tiendas de enseres y otros comercios por vender esos productos a menores de edad. Además, el gobierno le pidió a Juul Labs entregar todos sus documentos sobre cómo diseña y promueve sus productos, del tamaño de una memoria portátil de computadora y que vienen con distintos sabores.





