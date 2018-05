Muere director de arte de Playboy creador de logo del conejo

CHICAGO(AP )

El diseñador de revistas Art Paul, creador del famoso logotipo del conejo de Playboy, falleció. Tenía 93 años.



Paul murió de neumonía el sábado en un hospital en el área de Chicago, informó su esposa, Suzanne Seed.



Era un ilustrador independiente cuando comenzó a trabajar con el fundador de Playboy Hugh Hefner como el primer empleado de la revista en la década de 1950. Ha dicho que le tomó cerca de una hora diseñar la cabeza de conejo en esmoquin.



Paul también contrató a artistas como Salvador Dalí, Andy Warhol y Shel Silverstein para que crearan ilustraciones para Playboy. Fue director de arte de la publicación hasta que se retiró en 1982.



"No pensamos que iba a ser tan exitosa desde el comienzo, habiéndola montado solo Hefner y yo", dijo Paul al Chicago Sun-Times. "Hef fue bueno conmigo. Creo que yo le di mucho. Él me dio mucho a mí".



Paul nació en Chicago el 18 de enero de 1925 y estudió con una beca en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago antes de servir en la Segunda Guerra Mundial con el Cuerpo Aéreo Militar. Volvió a Chicago después de la guerra y continuó sus estudios en el Instituto de Diseño del Instituto de Tecnología de Illinois.



La asociación profesional de diseño AIGA (Instituto Estadounidense de Artes Gráficas) expresó que el hecho de que su conejo sea reconocido universalmente aun sin el nombre de Playboy es "testimonio de la visión del diseño de Paul".

"Art se merece el crédito por la liberación del ilustrador", dijo Christie Hefner, hija de Hugh Hefner y expresidenta y directora ejecutiva de Playboy. "Él ayudó a redefinir toda la noción del arte comercial para que pueda ser respetado y legitimado como arte de altura".



Tras su retiro continuó trabajando, dando clases y diseñando para revistas, publicidad, televisión y cine. Pasó la última década dibujando y pintando. Fue miembro del Salón de la Fama de Directores de Arte y ganó muchos premios.

Seed dijo que Paul estuvo dibujando hasta hace un mes, pese a la instabilidad de su pulso y sus problemas de la vista.



"Me decía, 'deberías ver lo que yo veo'", dijo Seed al Chicago Tribune.



Jennifer Hou Kwong, quien está terminando una película documental sobre el artista titulada "Art of Playboy", dijo que Paul "cambió el panorama del diseño, la diagramación y la ilustración de revistas".



La biografía de Paul en el cibersitio de AIGA cita al artista decir que "los buenos principios del diseño deben aplicarse a los envoltorios de las gomas de mascar al igual que a los afiches de museos".