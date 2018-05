Entre basura e inseguridad, artistas exponen en el Jardín del Arte

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A 60 años de su fundación, el Jardín del Arte en Sullivan, a espaldas del Monumento a la Madre, se ha consolidado como un espacio artístico y una de las galerías al aire libre más grandes del mundo con la participación de creadores de distintas generaciones y escuelas como la UNAM, la UAM y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda".



Hoy la vida cultural del Jardín del Arte se ve amenazada por los trabajos de remodelación que devienen en diferentes problemáticas tanto para los artistas como para los visitantes. Algunos de los más de 400 artistas pertenecientes a la Asociación Jardín del Arte A.C. manifiestan su inconformidad con las autoridades debido a la condición del lugar, y califican la situación como el peor momento de ese espacio en toda su historia.



En junio de 2017, la delegación Cuauhtémoc, la Autoridad del Espacio Público y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda iniciaron el proyecto Paseo Urbano Monumento a la Madre, que implicaba también la remodelación de las instalaciones del Jardín del Arte debido al deterioro causado por los indigentes y el comercio ambulante.



La inversión de 150 millones de pesos incluyó, además, el mantenimiento a la Plaza Luis Pasteur, enfrente del Senado.



Luego del sismo del 19 de septiembre que afectó el Monumento a la Madre, las obras de remodelación, que incluían la repavimentación, cambio de luminarias, instalación de bancas, bebederos y basureros, fueron ampliadas en tiempo debido a la atención requerida por la escultura principal, obra de Luis Ortiz Monasterio, que quedó fragmentada.



El entonces jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, realizó un recorrido el 26 de marzo pasado en el que indicó que después de casi un año de remodelación se preveía entregar los más de 10 mil metro cuadrados, que incluyen el Jardín del Arte, el Monumento a la Madre y el Jardín del Instituto Mexicano del Seguro Social para el 10 de mayo.



En vista de las obras, los escultores y pintores que ahí laboran todos los domingos fueron reubicados a las calles aledañas de James Sullivan, Manuel Villalongín y José Rosas Moreno. Esto implicó que todos se acomodaran en un espacio limitado que representa 40% del que tuvieron en el Jardín por más de medio siglo para exhibir sus obras, de acuerdo con Daniel Núñez, director de la Asociación Jardín del Arte A.C.



La dignidad del lugar de trabajo es el reclamo de la Asociación, ya que cada domingo, cuando llegan los artistas a colocar sus obras, se encuentran con que el espacio que se les asignó está sucio, incluso con heces fecales de los indigentes. Por ello, los mismos artistas barren, lavan y pintan el lugar para mejorarlo para el público.

Los pintores expresan que la basura, los indigentes, la disminución de la venta y la deserción de artistas son los principales problemas que viven. Ellos, que desde hace 30 años trabajan ahí, ofertan sus obras a las afueras de las láminas color blanco colocadas para la remodelación del Jardín, y que han utilizado como lienzo para mejorar sus condiciones de trabajo.



En entrevista, la pintora Aída Emart explica que, hasta el momento, la delegación no se ha pronunciado respecto a una fecha oficial para la entrega del Jardín del Arte. Señala que el problema de la vialidad y la inseguridad han mermado las condiciones para los artistas y visitantes.



"La convivencia e interacción entre la gente se ha consolidado durante años y la remodelación no debe ser una excusa para dejar que proliferen problemas como la basura y los indigentes. Aunque el parque sigue siendo un espacio público, nos abandonaron completamente", dice Emart.



A partir de las charlas con la gente que visita y aprecia las obras, así como las experiencias que esto genera, el fogueo de los artistas es innegable, de acuerdo con la pintora de más de 32 años de trayectoria en el lugar, quien asegura que muchos de sus compañeros han desertado por las condiciones deplorables del Jardín.



"Es muy difícil estar asistiendo al Jardín y es sólo por resistencia. A muchos compañeros se les hizo fácil desertar. Los artistas que decidieron irse no quieren enfrentar estas condiciones sin dignidad. Entonces buscan otras opciones que les ofrezcan mejores condiciones", comenta.



Dignidad laboral

Emart también explica que la Asociación Jardín del Arte A.C. mantiene estatutos para sus miembros, como el presentarse personalmente a vender las obras y trabajar para evidenciar que son los creadores. Esta situación provoca que los pintores deserten ante la incomodidad del lugar.



"Nos dijeron que para marzo podría estar pero en ese tiempo nos grafitearon el lugar. Y que estemos aquí le da dignidad. Actualmente no hay botes de basura ni baños públicos y los problemas de vialidad con los ciclistas también son un impedimento para vender adecuadamente. Podría decirse que es el peor momento del Jardín del Arte", considera la artista.



Pese a la constante comunicación con Aliza Chelminsky, directora general de Servicios Urbanos de la delegación Cuauhtémoc, la situación de las elecciones y el cambio de administración han disminuido el diálogo. "No sabemos si ahorita estamos en la prioridad de la delegación", declara.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Chelminsky señala que se espera que la obra se entregue en junio, no en mayo como lo había indicado Miguel Ángel Mancera. "No hay una fecha pero esperamos que sea en junio. Los trabajos van muy adelantados y existe un avance importante, digamos que hay 50% de la obra, por lo que esperamos concluirla para junio. Dimos la primera fecha en marzo, luego en mayo, pero debido a los efectos del sismo lo más probable es que sea en junio".



Ante la pregunta sobre si las elecciones y el cambio de administración en la delegación representa un obstáculo o una causa de la demora de los trabajos de remodelación, Chelminsky sostiene que todo se debe a los daños por el sismo del 19 de septiembre.



"Los comicios electorales no afectan en nada y la demora fue por los daños importantes que sufrió el parque debido al sismo del 19 de septiembre. La explanada del Monumento a la Madre está lista, pero estamos esperando que esté lista la escultura que se cayó y se rompió", asevera.



Manifiesta que la delegación Cuauhtémoc se ha reunido con la Asociación Jardín del Arte A.C. para realizar recorridos y observar los avances.



Chelminsky dice además que el tema de los indigentes corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. "Nos hemos reunido muchas veces con la Asociación para recorridos, para trabajar el proyecto y ver el avance. Es un proyecto coordinado con los artistas. Pero el tema de los indigentes nos sobrepasa y corresponde a Sedesol".



Para la funcionaria, el problema de la basura se ha atendido de manera diaria y los trabajos se han enfocado al Jardín del Arte.

Mientras se espera que el proyecto Paseo Urbano Monumento a la Madre sea concluido y entregado lo antes posible, Emart resalta la importancia del lugar. "Desde hace más de 60 años los artistas hemos hecho de este espacio una de las galerías de arte al aire libre más grande del mundo. Este jardín es una manifestación artística misma, no es cualquier parque".