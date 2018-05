El Circo Atayde Hermanos festeja 130 años de existencia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Día del Niño y el aniversario número 130 del Circo Atayde Hermanos fueron la mezcla perfecta para que niños y adultos se reunieran la noche del lunes en la Carpa Astros, a la cual asistieron una decena de artistas del medio del espectáculo y quienes en medio de expectación por el show cirquense, palomitas y refrescos, se mostraran alegres durante la velada.



En su paso por la alfombra roja del evento, la cantante Mariana Garza llego muy contenta en compañía de su familia y se dijo agradecida por el éxito que sigue teniendo el nuevo reencuentro de Timbiriche. "Hoy cumplimos 36 años y es gracias a que a la gente pues le gusta, le gustan las canciones y eso es lo que sigue vigente".



Respecto a la salud de su compañero y amigo Diego Schoening, quien fuera operado a principios de mes por un problema intestinal, dijo verlo totalmente recuperado. "Afortunadamente ya está muy bien, ya estuvo con nosotros en el concierto de Puebla, este jueves nos vamos a Hermosillo y a Mexicali. A punto de arrancar Centroamérica y luego nos vamos a Estados Unidos, así que va para largo".



Otra de las invitadas el evento fue la actriz Sofía Sisniega, quien llegó acompañada por sus hermanos pequeños, y se dijo feliz por el éxito que ha tenido la serie "Aquí en la tierra": "Es una serie increíble de Fox, es parte de la selección oficial de Cannes y fue un honor trabajar con Gael y con todos los demás actores. Es un gran resultado y estoy muy orgullosa de esa serie".



La actriz dijo que además de seguir participando en "Club de Cuervos" y de preparar un par de películas, una de ellas un thriller, trata de hacerse espacio para descansar y adelantó, espera estar con su hermana en una fecha muy especial.



"Ahora que me fui a Cannes tuve un poco de vacaciones, como cinco días y me fui a la playa un par de veces, a Tulúm que me encanta y mi hermana va a tener un bebé, así que estaré en Washington que es donde está viviendo y luego nos iremos a Nueva York, así que espero que no me hagan regresar a filmar cuando nazca el bebé, pero ni modo, es la vida del actor".



La parte infantil se hizo presente de la mano de la banda Lemongrass, quienes agradecieron el apoyo de sus fans en sus recientes presentaciones en la capital y aplaudieron el hecho de que ahora los circos ya no usen animales en sus shows. "Es algo muy lindo. Creemos que el ser humano por sí mismo puede sorprender al público, no es necesario traer animales, creemos que un acróbata puede dar mucho más", dijo Emiliano.



Al ser cuestionados sobre cómo están lidiando el paso por la adolescencia, dijeron que una de sus grandes ventajas es que se conocen bien, lo que ha facilitado mucho el proceso, aunque si algo han notado que cambia es su tesitura vocal. "Es un poco un reto, sobre todo a los hombres nos ha pegado un poco el cambio de voz, pero creo que lo hemos sabido manejar bien. Siempre nos hemos mantenido con clases de canto y de baile para darle el mejor espectáculos a nuestros fans", expresó Nathan.



Al evento también llegaron otros artistas como Arcelia Ramírez, Carmen Muñoz, Claudio Lafarga, Kika Edgar, Daniela Schmidt y el productor teatral Morris Gilbert.