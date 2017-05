Trucos que te acercarán al éxito

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La psicología explica cada uno de nuestros comportamientos sin que nosotros ni siquiera comprendamos por qué los tenemos. A través de ella podemos saber exactamente qué es lo que nos hace sentir felices o cuál es la raíz de nuestra tristeza.



No solo nos permite identificar la razón de los problemas, sino que también nos ayuda a «engañar» a nuestra mente en determinados aspectos para que juegue a nuestro favor. Muchos recomiendan los siguientes trucos para sentirse más confiado de sí mismo y obtener todo lo que uno desea en la vida.



¿Estás preparado para conocerlos?



Analiza tu espacio



Si te encuentras muy nervioso porque tienes que atender a una reunión o una fiesta donde eres nuevo, lo mejor que puedes hacer para controlar la situación es observar. Presta atención a las miradas de las personas y a quién mira cada uno, de esta manera te harás una idea sobre cómo funciona ese grupo.



«Sé que eres una buena persona»



A pesar de que no opines que alguien sea bueno, inteligente o fuerte es muy positivo que les digas exactamente lo contrario. Cuando las personas reciben este tipo de halagos las impulsa a sentirse mejor y provoca un efecto muy positivo en ellos.



Un encuentro cara a cara siempre es mejor



Si bien las llamadas telefónicas son más prácticas y fáciles de llevar a cabo, siempre que tengas la oportunidad de reunirte con alguien importante o que te interese, lo más recomendable es que lo hagas en persona. No solo porque permite una mejor comunicación, sino también porque la psicología indica que las personas tienden a confiar más en ti si te presentas en persona.



Llama a todos por su nombre



Si quieres que todos sientan que los recuerdas y también ser recordado incorpora el hábito de llamar a las personas por su nombre. La psicología indica que uno se siente inmediatamente especial cuando otro lo llama por su nombre.



Escribe todo



Cuando una idea que te provoca estrés o ansiedad comience a apoderarse de tu mente, no dudes en escribirla. Esta es una ejemplar técnica que te permitirá enfocarte mejor y deshacerte de los pensamientos que te preocupan.



Como ves, en muchos casos podemos usar la psicología a nuestro favor y lograr nuestras metas con su gran ayuda.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/180133/5-trucos-psicologicos-que-te-acercaran-al-exito