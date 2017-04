Cinco problemas digestivos que afectan tu peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando todo fluye bien, la vida es excelente. Y no me refiero a que tu cabello esté en su lugar o te sientas descansada, sino a tu tracto digestivo. Si te sientes inflamada o pesada, obviamente te sentirás mal… y también afectará tu peso.



La mayoría de los problemas digestivos tienden a causan pérdida de peso por una mala absorción de comida, pero en otros casos, la salud intestinal puede provocar todo lo contrario.



Reflujo



También conocido como Reflujo Gastroesofágico (ERGE), causa una sensación de ardor en la parte baja del pecho cuando el ácido del estómago sube al esófago. Las personas que sufren de esto saben que para remediarlo tienen qué comer. El mero acto provoca un alivio temporal porque la comida y la saliva neutralizan el ácido.



El problema es que una vez que la comida sea digerida, todos los síntomas regresan, y ahora más agresivos. Mucha gente termina comiendo de nuevo para conseguir algo de alivio, y esto termina siendo contraproducente para su peso.



Solución: Aunque hay muchos remedios caseros en línea, ninguno tiene el apoyo de evidencia científica, aunque no estaría mal que probaras uno muy recomendado. Por otra parte, lo mejor es que acudas con un médico que te recete un tratamiento. Si la cosa es MUY grave, hasta podrías requerir cirugía.



Úlceras



Las úlceras usualmente se desarrollar en el tejido del estómago o intestino delgado. Usualmente son culpa de una producción excesiva de ácido. Al igual que el erge, comer mejora los síntomas, incluyendo la inflamación y las náuseas, porque cubre temporalmente la úlcera y neutraliza el ácido estomacal. Pero si comes en cantidades grandes, obviamente subirás de peso.



Solución: Para eliminar las úlceras, lo mejor es acudir con un especialista. El tratamiento puede variar desde medicamentos, hasta cirugía.



Estreñimiento



Cuando estás tapada, te sentirás un poco más ligera, pero en realidad podrías estar subiendo de peso. Tu cuerpo no está absorbiendo más calorías, así que técnicamente no es un aumento de peso, sino de materia fecal. Sin mencionar que el estreñimiento mismo no es un gran incentivo para comer bien o hacer ejercicio. Como te vas a sentir mal, en realidad te van a dar ganas de no hacer NADA.



Solución: Para ir al baño constantemente, es importante que lleves una buena dieta y que comas de 25 a 30 gramos de fibra al día. También es súper importante que tomes agua y hagas ejercicio. No te preocupes, no tiene que ser algo MUY intenso, pero al menos debes mantenerte activa.



Crecimiento de bacterias



No es tan asqueroso como suena. Básicamente tus intestinos contienen buenas y malas bacterias, y hay investigaciones que demuestran que las buenas juegan un rol crucial en la salud en general. El problema ocurre cuando la cantidad de bacterias incrementa, o cuando hay un desequilibrio del tipo de bacterias. Cuando ESO ocurre (sobrepoblación de bacterias intestinales), puedes subir de peso.



Las bacterias pueden producir gas metano, el cual alenta la función del intestino delgado. En otras palabras, alenta tu metabolismo. Como resultado de esto, tendrás antojos y no te sentirás llena después de haber comido bien.



Solución: Para evitar esto, es recomendable el consumo de probióticos. Y si la población de bacterias intestinales ha subido, puedes tomar suplementos digestivos, siempre y cuando tu doctor lo autorice.



Síndrome de Colon Irritable



El colon irritable es muy común ahora en día, y se dice que es la condición gastrointestinal más diagnosticada actualmente. Casi siempre se sobrepone con otros problemas digestivos como sensibilidad a la comida y desequilibrio de buenas y malas bacterias intestinales. Como con el estreñimiento, provoca inflamación crónica, la cual puede aumentarte de peso.



Solución: Hay que atacar la raíz del problema. Tu doctor puede incrementar las bacterias buenas del intestino con probióticos y agregar enzimas digestivas para evitar la inflación. También ayudará una dieta libre de glúten y, por supuesto, llevar un estilo de vida más saludable.