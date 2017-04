Localizan a tiburón toro en medio de la carretera

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El ciclón Debbie ha estado causando devastación en toda la costa noreste de Australia esta semana, golpeando a la población local con fuertes lluvias y vientos de hasta 260 km. Inundaciones y evacuaciones extensas están en curso, y en este momento, no hay señales de que la tormenta se ralentice. Pero en la región de Queensland, algo inusual pasó.



"Encontramos un tiburón confundido y encallado en el costado de la carretera. Estábamos bastante sorprendidos, ya que estábamos dando vueltas para abrir un camino después de la inundación y no esperábamos ver vida silvestre también." Explicó Calder en news.com.au.



Los tiburones toro son bastante comunes en la zona, y son una especie increíblemente adaptable - que se encuentran en todo el mundo, que prosperan tanto en agua salada y dulce, manteniéndose en las aguas cálidas y poco profundas de la costa, o los ríos más tierra adentro.



Al no mostrar signos de descomposición, probablemente el tiburón no pasó mucho tiempo allí antes de que se descubriera. Desafortunadamente, no había ninguna posibilidad de revivirlo una vez que la tripulación local de emergencia había llegado. Los tiburones son increíblemente sensibles a la desecación cuando no hay un suministro constante de agua que fluye a través de sus branquias.



Ese es el riesgo más grande que enfrentan los investigadores cuando tratan de transportar uno de su hábitat natural, y una de las muchas razones por las que nadie ha mantenido con éxito a un tiburón en cautiverio durante más de unos meses.



Calder asegura que el tiburón probablemente provenía del río Burdekin, que está "lleno de tiburones toro".



El bombero Ash Ryder, de la estación de bomberos y rescate de Ayr, explicó que el río Burdekin había alcanzado rápidamente un pico de 9,5 metros el miércoles, luego de haber subido 5 metros en sólo 5 horas. Concluyendo que probablemente esa había sido la causa.