Los niños obtienen más de las mascotas que de los hermanos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, asegura que los niños sienten que obtienen más de sus relaciones con sus mascotas que lo que hacen sus hermanos y hermanas.





Esta investigación sólo tomó en cuenta a 77 niños en el Reino Unido, por lo que no podemos estar seguros de ésta afirmación, pero se agrega a la creciente evidencia del papel crucial que tienen las mascotas en nuestro bienestar y felicidad.



En primer lugar, nadie sugiere que las mascotas pueden reemplazar el valioso papel que juegan los hermanos en la vida de las personas, y pedirles a los niños que califiquen sus relaciones no es la manera más objetiva de medir lo importante de una relación.





En su lugar, investigadores estaban buscando más información sobre cómo tener mascotas en la familia puede influir en el bienestar y el desarrollo de los niños a medida que crecen.



A pesar del hecho de que las mascotas son casi tan comunes como los hermanos en los hogares occidentales, este es uno de los primeros estudios que investiga la importancia de las relaciones entre el niño y el animal doméstico.



"Cualquier persona que ha amado a una mascota sabe que nos dirigimos a ellos por

compañerismo y revelación, al igual que las relaciones entre las personas. Queríamos

saber qué tan fuertes son estas relaciones con los animales de compañía en relación con otros lazos familiares cercanos. En última instancia, esto puede permitirnos entender cómo los animales contribuyen al desarrollo saludable del niño”. Explicó Matt Cassells de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.





Para entender mejor la relación niño-mascota, científicos adaptaron algo llamado el Inventario de la Red de Relaciones, una herramienta psicológica bien establecida que mide la calidad de las relaciones de las personas.







Ellos encontraron que los niños reportaron tener relaciones más fuertes con sus

mascotas que sus hermanos, así como menores niveles de conflicto - estos

resultados fueron vistos particularmente en niños con perros.



Para los niños específicamente, estudios previos han demostrado que no sólo las mascotas estimulan el desarrollo de niños con autismo, sino que también reducen los

niveles de ansiedad y estrés.



FUENTE: http://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/psicologia/17/01/30/mascotas-satisfaccion-personas-reducen-problemas/