¿Qué dice tu firma de ti?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando firmas, ¿te gusta llenar el espacio disponible con tu nombre o tu garabato personal es una marca más modesta? Un grupo de psicólogos de Uruguay, los Países Bajos y Curazao aseguran que la respuesta podría ser un signo de tu personalidad. Después de analizar los rasgos y firmas de 192 mujeres y 148 hombres, encontraron que las personas con firmas más grandes y elaboradas tendían a puntuar más alto en el dominio social. Y entre las mujeres, una firma más grande también correlacionó con el narcisismo. Pero ojo el tamaño de la firma no estaba correlacionado con la autoestima o la dominación agresiva.





Los resultados publicados en la Revista de Investigación en Personalidad, argumentan que son las firmas específicamente las que pueden mostrar estos rasgos, no la escritura a mano en general, ya que las firmas muestran nuestra autoexpresión.



Hallazgos anteriores también aseguran que las firmas tienen un significado psicológico especial, mostrando que las personas son más honestas en un documento cuando lo firman al principio y no al final, presumiblemente porque su firma activa atención a su sentido de sí mismo.





Otro estudio de 1988 encontró que las mujeres que embellecieron sus firmas con líneas y puntos de exclamación anotaron más alto en el narcisismo, y otro de 2014 encontró que los CEOs con firmas más grandes tendían a recibir mayor salarios, pero sus empresas se comportaron peor.



