Juegos de mesa que no pasan de moda

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hay quien dice que los juegos de mesa ya pasaron de moda, porque vivimos un bombardeo de series y videojuegos que absorben nuestro tiempo, pero, en verdad, se equivocan.



Es verdad que el ritmo de vida que llevamos hace muy complicado que podamos sentarnos con toda tranquilidad a jugar con la familia o los amigos, pero a pesar de todo, es algo que aún hacemos en reuniones especiales, es más, tenemos nuestros juegos de mesa favoritos, como el Monopoly.



Y es que hace exactamente 81 años, un ingeniero de Pensilvania, llamado Charles Darrow, quien se encontraba desempleado, patentó precisamente ese juego que tiene un solo objetivo: dejar en quiebra a tus oponentes.



De acuerdo con Muy Historia, un año antes lo presentó a la compañía de juegos Parker Brothers, pero fue rechazado, luego de que se le encontraron "52 errores básicos de diseño", además de alegar que las partidas resultaban excesivamente largas y que era difícil de aprender.



Pero Darrow no se dio por vencido y decidió imprimirlo y venderlo por sí mismo. Cuando Parker Brothers comprobó el éxito de ventas que había el juego durante la Navidad de ese año, decidió comprar los derechos y convirtió al ingeniero en millonario.



Las ventas se dispararon y cada semana se vendían un promedio de 20 mil unidades. El Monopoly formó parte de la era de la Gran Depresión y permitió a la gente fantasear sobre el tablero con lo que podrían ganar en el mercado inmobiliario.



Hay otras versiones que señalan que originalmente el juego se llamaba The Landlord's Game y que fue creado en 1903 por Lizzie Magie, quien lo habría patentado un año después. Dicen que como fue muy popular, comenzó a llegar a varias localidades, pero sin la aprobación de la autora, por lo que así habría llegado a las manos de Darrow, según lo señala Enroque de Ciencia.



De lo que no hay duda, es que actualmente es uno de los juegos de mesa más famosos, el cual se ha comercializado en 26 idiomas.



Monopoly / Turista

No son iguales, pero sí muy parecidos, son de esos juegos de estrategia que duran horas y horas, en el que tienes que ir comprando propiedades, poniendo casas, hoteles y dejar a tus contrincantes en la ruina.



Uno

Este juego se vende desde 1971 y para ganar tienes que ser el primer jugador en deshacerte de todas tus cartas. Lo malo es que cuando estás a punto de ganar, todos comienzan a darte cartas de castigo y terminas con casi toda la baraja en las manos.



Adivina Quién?

Este juego de adivinanzas depende mucho de lo “sencillo” que esté tu personaje y de tu habilidad para hacer las preguntas correctas y dar con el de tu oponente.



Scrabble

Es el juego clásico con fichas que tienen letras y números, con las que tienes que formar palabras para ganar puntos.



Dominó

En este juego se usan fichas rectangulares divididas en dos cuadrados. En cada uno encontramos de cero a 6 puntos marcados. Surgió a raíz del juego de dados, pero su forma actual se remonta al siglo XVIII.



Ajedrez

Es considerado como un deporte, pero también un juego de mesa, que nunca pasará de moda. Consiste en derrocar al rey oponente. Se cree que su origen se remonta al siglo XV.



Jenga

En este juego, los participantes ponen a prueba su habilidad física y mental. Debes ir retirando los bloques de una torre y luego colocarlos en su parte superior, pero son derribarla.



Maratón

Es un juego de preguntas en el que demuestras qué tanto sabes en diversos ámbitos. Con él aprendimos que era bueno poner atención en la escuela y recordar fechas importantes.



Lotería

Es uno de los juegos más populares en nuestro país y gana el que complete primero su carta. Seguro eras de los que usaba frijoles para marcar las casillas.



Destreza

Este juego te hace derrochar adrenalina. Tienes que acomodar todas las piezas en su lugar antes de que se te acabe el tiempo en el cronómetro.



FUENTE: http://de10.com.mx/top-10/2016/12/30/10-juegos-de-mesa-que-nunca-pasaran-de-moda