Hay más analfabetas en indígenas, denuncian

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, el analfabetismo en los que hablan alguna lengua indígena es cinco veces mayor que en el resto de la población; además, existe deserción escolar de niños y adolescentes en sus comunidades, por lo que es urgente exhortar a las autoridades educativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, optimicen estrategias y programas encaminados a combatir esta situación, indicó la diputada Karina Sánchez Ruiz (NA).La también secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas propuso exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, a través de la Dirección General de Educación Indígena, refuerce el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y fortalezca las estrategias destinadas a combatir la deserción escolar de infantes indígenas en el nivel básico.Solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, fortalezca y amplíe la permanencia, continuidad y conclusión de la formación educativa básica de niños y adolescentes de ese sector.La legisladora afirmó que, a pesar de que el índice de analfabetismo de la población hablante de alguna lengua indígena disminuyó entre 2005 y 2010, de 34% a 27%, preocupa que mientras 90% de los niños de cinco años de edad cursan educación preescolar y asisten a la escuela en el país, la participación de infantes indígenas es de 76%.En tanto, continuó, 84% de alumnos del primer año de primarias generales concluyeron el nivel, contra 64% de estudiantes de escuelas indígenas.“La brecha escolar persiste, lo que significa que en el futuro habrá más analfabetas indígenas que no indígenas”, afirmó la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expuso que dos de cada tres niños, entre 6 y 14 años, que no asisten a la escuela son indígenas.Resaltó que, a pesar de que México cuenta con un marco normativo sólido que reconoce el derecho a la educación de la población indígena, en la actualidad existe un número importante de menores de estas comunidades que no ejercen este derecho.Datos emitidos por el Sistema Estadístico de Información, de la Dirección General de Educación Indígena, organismo perteneciente a la SEP, estableció que los servicios de educación indígena atienden alrededor de 1.3 millones de niños en 22 mil escuelas y se calcula que al menos 800 mil indígenas asisten a colegios que no son de sus poblaciones.La dirección, declaró, cuenta con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el cual pretende mayor cobertura y cumplir sus objetivos con todos los grupos de la población, mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones de educación básica, media superior y superior de poblaciones en situación de vulnerabilidad.La CDI cuenta con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, que tiene como objetivo apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención.