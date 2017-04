"A México sí le importa la ciencia"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la consiga de que “La ciencia sí importa”, concluyó en la Ciudad de México la Marcha por la Ciencia. Con un mitin realizado enfrente de la Suprema Corte de Justicia. Estudiantes, investigadores y académicos de más de 30 instituciones y miembros de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado reafirmaron su inconformidad con la poca importancia que le da el gobierno mexicano al sector científico y tecnológico.



Además, mostraron su desaprobación con la reducción en la cantidad de becas y proyectos asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cambio de criterio para la asignación de montos de becas de posgrados de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización (UMA), la reducción en el presupuesto para la educación pública en general y en especial para el desarrollo de Ciencia y Tecnología, en relación con el porcentaje del PIB.



Por la mañana, miembros de las Academias de Ciencias, Medicina e Ingeniería, aseguraban que “estos temas no se resuelven en las calles, estos temas se resuelven con la cúpula de decisión política, económica y de poder de este país. Y en ese sentido van a trabajar las academias, con el cerebro, con la inteligencia, con la disuasión y cautivando a los actores de los cuales dependen las decisiones criticas para este país", explicó Jaime Parada Ávila, presidente de la Academia de Ingeniería.



Ante estas declaraciones, Pedro Camilo Alcántara, investigador de la Universidad de Guanajuato y uno de los principales organizadores del evento, comentó que “miles de investigadores marcharon en todo el mundo, no sólo en Estados Unidos, y si vemos quienes son las personas que estaban diciendo esas palabras en la mañana, podemos ver que ellos mismos marcharon, por ejemplo, en contra de la huelga de la UNAM en el 99-2000. Ellos mismos han participado en marchas en las calles, no están siendo congruentes con su actual postura”.



También afirmó que esta marcha representa “un momento histórico para México porque estamos juntos y estamos preocupados por la ciencia y eso habla muchísimo de este país, sobrepasa los problemas de violencia, migración y pobreza. Sí existe un núcleo de personas que están preocupados por la vida, por el conocimiento y están aquí afuera y todos los días estudian con la misma pasión con la que vinieron hoy. Este país tiene futuro”.



Gema González, estudiante de maestría en Estudios Políticos en la UNAM y miembro de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, contó que al ver a tanta gente se sorprendió ya que no esperaban esa respuesta.



“Estuvimos monitoreando a través de las redes sociales, vimos que en el mundo iba creciendo, pero no sabíamos qué iba a pasar en México, específicamente en la Ciudad, y cuando llegamos aquí y vimos a tanta gente, nos dimos cuenta que esto está creciendo, que a México sí le importa la ciencia y que somos muchos. Esto es solo el principio y es el resultado de mucho trabajo.



La estudiante de posgrado también declaró en contra de las Academias mexicanas. “Generalmente se dice que las protestas no tienen un impacto social, lo cual nosotros nos damos cuenta que es totalmente falso, lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones que hizo Marcelino Perelló, y entonces por las movilizaciones que se han hecho, por las protestas de la gente, se están logrando cambios y en este caso es lo mismo. No sólo es salir a las calles, hay un trabajo detrás, de organización, de discusión y de contacto que hacemos.



Raúl Alba García, investigador de la Universidad Autónoma de México, unidad Iztapalapa, dijo que las personas tiene que entender que los científicos no son niños consentidos de la sociedad mexicana, “somos profesionales con responsabilidad social que debemos asumir y rendir cuentas de todo el dinero que se invierte en sus investigaciones porque el beneficio es para la sociedad”



El siguiente paso



La Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado aseveró que la Marcha por la Ciencia solo es el incio de un gran proyecto que busca concientizar a los políticos y a la sociedad mexicana de la importancia de la ciencia para el desarrollo de un País.



Dijeron que cada uno de sus miembros tiene la labor de hacer difusión en sus universidades o centros de investigación. Además, en la Feria de las Ciencias que se llevará a cabo el 30 de abril en la Casa del Lago de la UNAM, presentaran todo el trabajo que están haciendo, no solamente, para la difusión científica, sino que explicarán por qué es importante la ciencia en México y de la problemática que se está viviendo en ese sector en particular.



También se coordinarán con los diferentes sindicatos para participar en la marcha del primero de mayo, “nuestra intención es empezar a generar lazos, porque la situación del País nos está afectando a todos”, concluyeron.