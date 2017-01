Promoverán educación sexual para sociedad incluyente en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De acuerdo con datos de la Unesco, a nivel internacional el “bullying” homofóbico se expresa a través de insultos, agresiones físicas y discriminación, generado por compañeros e incluso docentes de escuelas públicas y privadas, siendo más frecuente entre alumnos de secundaria; lo cual genera depresión, soledad, miedo, intentos de suicidio y los daños auto-inflingidos.



En México, se estima que 75% de los hombres homosexuales, 50% de las mujeres homosexuales y 66% de individuos transexuales, en algún momento de su vida, sufrieron “bullying” homofóbico en las aulas, que se manifestaron con burlas, insultos, golpes y abuso sexual tanto en instituciones públicas y privadas.



Por ello, los próximos 18 y 19 de febrero se realizará el Curso- Taller Educación Sexual para una Sociedad Incluyente, coordinado por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. (Femess) y la psicóloga Vicenta Hernández Haddad, que tendrá lugar en el Salón Oro del Hotel Real del Sur.



Ahí se tratarán temas como la educación sexual en México, la conciencia de la identidad desde la infancia y la orientación sexual, la importancia de contar con recursos didácticos apropiados para fomentar la educación sexual integral, tanto en el hogar como en la escuela; la atención a la diversidad educativa en las escuelas públicas y privadas; la prevención de abusos sexuales infantiles y el análisis de cómo el cristianismo ha fomentado la exclusión de la diversidad sexual.



Actualmente, la homofobia social ha inducido a generar homofobia internalizada, que genera riesgo suicida en los adolescentes homosexuales de tres a seis veces más que los heterosexuales y se vincula al rechazo familiar.



La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia reportó que en periodo 1995-2015, se reportaron más de 1,310 asesinatos por odio homofóbico en nuestro país; sin embargo se estima que existen muchos más casos sin registrar bajo esta categoría, lo cual nos coloca en el segundo lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia.



Para contribuir a la comprensión de la diversidad sexual desde la infancia, a partir de un enfoque científico, Osmar Matsui Santana, presidente de la Femess, médico y sexólogo con estudios de Doctorado en Salud Pública por la Universidad de California en Berkeley con Certificación Europea en Medicina Sexual y Maestrías en Salud Pública y en Educación de la Sexualidad, analizará las Identidades y Orientaciones Sexuales y explicará el proceso de cómo se realiza la diferenciación sexual antes de nacer y en el desarrollo de las personas.



Además analizará cómo en nuestro país coexisten diversos estilos de vida y formas de organización familiar a las que se debe responder con una educación formal de la sexualidad de forma integral e incluyente, respetando la diversidad, sin hacer omisiones, donde se brinden los elementos para decidir con responsabilidad sobre su propia vida sexual para evitar riesgos biopsicosociales y mejorar la calidad y plenitud de vida de todas las personas.



La psicóloga y psicoterapeuta sexual certificada por el Consejo de Calificación Profesional de Educación Sexual y Sexología AC, Vicenta Hernández Haddad analizará la situación actual de la Educación Sexual en México ¿retroceso o avance?, para identificar los aspectos de sexualidad que requieren ser reconocidos por una sociedad incluyente, así como los retos a vencer para respetar cabalmente los derechos sexuales y reproductivos, en congruencia con los valores personales para evitar así la violencia de género.



Vicenta Hernández cuestiona el rechazo que algunos grupos, incluyendo religiosos, mantienen hacia la diversidad sexual:



“La mayoría de las personas se manifiestan a favor de la no discriminación y el respeto a los derechos humanos; pero en la práctica se refleja lo contrario en el alto índice de ‘bullying’ homofóbico, que se presenta en las escuelas y en la sociedad en general.



“Muchas niñas y niños que se perciben diferentes, que eligen juegos distintos a los que la cultura les ha impuesto llamándoles ‘juegos de niñas vs. juegos de niños’ y que hoy sabemos, se llaman comportamientos de género variantes, se ven forzados ante la presión de sus pares, la familia y la sociedad, a vivir en función de los comportamientos que los demás dicen que deben actuar. No es gratuita la ambivalencia y dolorosa inseguridad en la que se viven muchas personas aparentando ser lo que no son y diciendo sentir lo que no sienten”.



A través del Curso- Taller Educación Sexual para una Sociedad Incluyente se busca reflejar el Principio # 7 de la Femess, apoyada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los principios básicos de la Ley General de Salud, en la Ley General de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial, que señala:



“En nuestro país coexisten diversos estilos de vida y diferentes formas de organización familiar. Las distintas propuestas de educación formal de la sexualidad deben respetar esa diversidad sin hacer omisiones ni promociones sino estimulando un proceso crítico donde las personas puedan obtener elementos para decidir con responsabilidad sobre su propia vida sexual, sabiendo que tienen el derecho al respeto de quienes les rodean”.



En este evento, que tendrá una duración de dos días, la psicóloga clínica, sexóloga, psicoterapeuta sexual y maestra en tanatología Karla Barrios Rodríguez, quien es también especialista en procesos de reasignación integral para la concordancia sexo-genérica de personas transgenéricas y transexuales, abordará la problemática de los abusos sexuales infantiles con el objetivo contribuir a la detección y atención oportuna la violencia sexual en la infancia, desde bases sólidas, científicas y afectivas, a través de sus diferentes manifestaciones.



Karla Barrios señala que existen muchos temas en la vida de los que no hablamos, que guardamos, que callamos:

Sin embargo, el hecho de que estén “ocultos” no impide que tengan manifestaciones o impactos importantes en la vida cotidiana. Estos temas que pensamos “debemos callar o nos han enseñado que debemos callar” son mayoritariamente temas relacionados con la violencia, eventos que se viven en el ámbito familiar o más cercanos afectivamente…



Un tema recurrente con estas características es el abuso sexual infantil, del cual difícilmente hablamos, pero con una huella muy importante en la calidad de vida.



“Sumado a la creencia de que ‘la ropa sucia se lava en casa’, se genera un silencio aterrador y un caldo de cultivo para la repetición de los patrones de violencia en todas sus esferas y a llevar a la persona que ha vivido abuso sexual infantil a vivir con miedo, culpa, vergüenza, ansiedad, depresión, distorsión de su propia imagen, dificultad para apreciarse, afectando su calidad de vida”.



Es por ello tan relevante abordar las experiencias de abuso sexual infantil, reconocerlas y atenderles como una manera de transformar semillas y experiencias, en buenos tratos y autocuidado.



Así, la perspectiva de la plática de Karla Barrios Rodríguez se orientará a buscar que las personas cimienten herramientas desde la construcción de significados para reconocer y atender de manera somera, efectiva y afectiva experiencias de ASI.



Por su parte, Juan Carlos Hernández Meijueiro, maestro en Salud Pública y VIH-Sida por la Universidad de Emory de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, psicólogo social y educador en sexualidad humanista con especialidad en Catequesis Misionera por el Instituto de Catequesis Misionera de la Universidad Pontificia Urbaniana de Castelgandolfo de Roma, Italia, abordará el tema Cristianismos y Diversidad Sexual, a través de la cual, el también co-fundador de la organización civil Mexicanos contra el SIDA y consultor de la Organización Panamericana de la Salud promoverá un diálogo abierto para brindar información y reflexionar sobre cómo ni la Biblia, ni el Cristianismo, pueden ser utilizados para excluir personas, ni grupos sociales, debido a su orientación sexual o identidad sexo-genérica.



Juan Carlos Hernández Meijueiro cita la utopía planteada por J. Weeks:



“Existe una posibilidad más humana de acoger, en lugar de rechazar, la diversidad, de aprender a vivir con la inmensa variedad de seres humanos que existe, y de desarrollar una política basada más en el pluralismo democrático que en el fundamentalismo moral”, para destacar la importancia de erradicar la doble moral.



“Es necesario romper los silencios que ocultan la muerte, la corrupción, la enfermedad y la opresión. Dentro de estos silencios están lo que la pareja tiene en torno a sus necesidades afectivas y sexuales; el que tienen los padres y madres de familia ante los hijos en torno a la violación de los derechos humanos más elementales contra quienes no se aceptan a la norma”.