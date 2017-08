Rechaza sindicato vigilancia externa en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM (Stunam) reiteró su rechazo al ingreso de patrullajes de policía "externa", llámese auxiliar, federal o preventiva o que se utilicen armas o toletes en el campus universitario, debido a que no resuelve el problema de inseguridad que se registra en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.



Además retó a que se compruebe que supuestamente trabajadores universitarios estarían involucrados en la venta de drogas, como se ha declarado.



La organización destacó que no están ajenos a los problemas que privan en CU, y que la venta de droga lamentablemente se da porque hay consumidores, pero que ellos mantienen campañas permanentes en contra del narcotráfico y consumo de estupefacientes entre todo el personal y alumnos de la Universidad Nacional.



En una conferencia de prensa, Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del Stunam, para dar a conocer los detalles del 36 Congreso General Ordinario de la organización sindical que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto de 2017, en el Auditorio Nacional, insistió que ya le comentaron al rector Enrique Graue, que se profundice la investigación en todos los niveles, porque no es un asunto menor, y se aplique la ley a todos los responsables.



Dijo que respecto a la seguridad y vigilancia en las instalaciones de la UNAM, ya presentaron un proyecto y la próxima semana se va a instalar una mesa de trabajo con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios, pues no somos partidarios de cerrar los ojos, y se deben realizar investigaciones hasta lo más profundo de las personas que ahí se han encontrado muertas.



Si bien entendió el disgusto de los universitarios cuando se les revisa las mochilas para ver si no llegan alcohol o drogas, dijo que no se han presentado enfrentamientos, ya que a través del dialogo los trabajadores platican con los alumnos que es su trabajo y es para mejorar la seguridad. Se debe reforzar la cantidad de personal de vigilancia.



El también presidente colegiado de la UNT, recordó que la UNAM tiene instalaciones en todo el país y como se ha mantenido la seguridad se han resguardado los bienes patrimoniales, no han tenido mayores problemas. Por lo que se deben revisar los perfiles de los vigilantes y los protocolos que se deben seguir para mejorar la seguridad.



Adelantó que el Stunam va a promover un Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda para enfrentar las elecciones del 2018, con sindicalistas, campesinos, en la búsqueda de un candidato que unifique para que se logre cambiar el rumbo económico, social y político del país, y trascender más allá de algún partido político o candidato sea quien sea.



En su Congreso General Ordinario esperan la asistencia de más de 7 mil afiliados, en el Auditorio Nacional.



"El sábado en auditorios de Ciudad Universitaria llevaremos a cabo el desarrollo de las mesas de trabajo del congreso y el domingo en el local del Stunam, ubicado en Centeno 145, colonia Granjas Esmeralda, Iztapalapa, CDMX, sesionara la plenaria que ratificará los acuerdos tomados por las mesas, elegiremos a las comisiones autónomas y clausuraremos el evento", citó.



Dijo que el sindicato de la UNAM, rechaza los tratados comerciales que ha venido suscribiendo el gobierno federal de nuestro país y en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), ya que este sólo ha beneficiado a los grandes potentados, a las empresas multinacionales y al capital financiero, todo esto en detrimento de los intereses de las grandes mayorías de habitantes de los EUA, de Canadá y de nuestro país.



Acordarán formas y métodos sobre los retos que plantean la utilización de máquinas electrónicas y robots en los procesos laborales y la sustitución de la mano de obra hasta ahora presente en los centros de trabajo por esa maquinaria.



De manera particular en el caso de la UNAM, ya comienza la utilización de maquinaria que tienden a sustituir mano de obra; abordaremos esto proponiendo capacitación laboral para entrarle con el pie derecho a la sustitución de mano de obra por máquinas robóticas.



Tratarán el tema de elecciones federales que se llevarán a cabo en 2018 para renovar la presidencia de la República, para que se unifiquen las fuerzas democráticas y de izquierda en torno a un solo candidato.



Platicarán sobre política laboral que asumiremos en la UNAM, la defensa del Contrato Colectivo y de las relaciones laborales bilaterales, la permanencia del programa de recuperación salarial, la carrera administrativa universitaria y el porcentaje de incremento salarial que solicitarán, previo emplazamiento a huelga a la administración de la UNAM en octubre-noviembre de este 2017.