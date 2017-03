IPN reconoce a artista con Síndrome de Down

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El día de ayer estuve dando una charla junto con mi mama en el Instituto Politécnico Nacional @insta_ipn "Sin Limites". Estuvo. Estuvo muy padre compartir mi experiencia y poder servir de fuente de inspiración para motivar a otros, aunque creo que ayer nos motivamos mutuamente. Son personas con mucho talento y un futuro increíble, lo que más deseo es que se cumplan cada uno de sus objetivos y no se detengan por nada. #AlanTellez Una publicación compartida de Alan Téllez (@alantellezpintor) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 8:19 PDT

Alan Téllez, el joven pintor con Síndrome de Down que ha representado a México con su arte abstracto, fue reconocido por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por inspirar a jóvenes a cumplir sus sueños.El "Colorista de sueños", como han llamado al creador en Veracruz, su estado natal, es el único artista del acrílico y arte abstracto con esa capacidad en el país, aseguró el IPN a través de un comunicado.Sin importar su enfermedad, el joven artista , nacido el 21 de diciembre de 1988, ha logrado sus metas y viajará a Nueva York como invitado especial de la fundación Alexander Angels, inc., para exponer en la Galería Terracota.En el espacio neoyorquino el creador exhibirá algunas de sus obras, como "Nueva vida", La cara del sol" y "Círculos".Téllez ha recibido reconocimientos como mención honorífica en el concurso internacional "Artistas con discapacidad", en Monterrey, y expuso en el Museo José Luis Cuevas en 2014 en el marco del Día Mundial del Arte.En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, Alan Téllez se presentó en la Organización de Naciones Unidas para dar un testimonio sobre los derechos humanos de las personas con Síndrome de Down.