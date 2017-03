Millennials aprenden a ser mejores padres con YouTube

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta semana en SXSW 2017, representantes de la compañía Google y su plataforma YouTube compartieron nuevas perspectivas, de cómo la nueva generación de padres y madres se está involucrando en la crianza de los hijos a partir de las nuevas tecnologías y discutieron consejos para de cómo conectarse con ellos.



Es así que el buscador mostró en su reciente estudio “Marketing to Millennial Parents? Here's How They're Redefining Parenting for Their Generation” cómo los padres millennials (personas nacidas entre 1980 y 2000) utilizan YouTube para aprender a ser mejores padres o madres.



El objetivo de este proyecto, es mostrarlo a todos los anunciantes de su plataforma de videos, y así poder ofrecer mejores anuncios a todos los internautas.



Uno de los primeros puntos que llaman la atención, es que los hombres son quienes buscan más contenido acerca de cómo criar a sus hijos en YouTube. Es así que 86% de los padres millennials busca contenido relacionado con el cuidado de los hijos, mientras que el 82% busca orientación acerca de cómo conectar con ellos.



En este sentido, Google comprobó que los millennials no se cierran a escuchar contenidos de marcas como Johnson’s Baby, compañía que obtuvo una gran cantidad de visitas en sus videos cuando publicó una serie de tutoriales del paso a paso para poner a dormir a un bebé.



De igual forma, los padres millennials buscan un acercamiento mayor con sus hijos con relación a las generaciones anteriores, por lo que asumen un papel más íntimo y menos jerárquico con sus hijos. Para ello, desean un diálogo abierto y honesto con sus niños.



De hecho, casi 8 de cada 10 afirman que su hijo es “uno de sus mejores amigos”, y el 74% de los padres jóvenes involucran a sus hijos en las decisiones del hogar.



Asimismo, el 65% de los padres millennials busca videos en YouTube sobre cómo compartir momentos especiales con sus hijos, mientras que el 72% lo hace con contenido que les permita conocer más a fondo los intereses de sus pequeños.



Aun siendo padres, los millennials no dejan de prestarle atención a sus pasiones personales, ya que 75% de ellos se aferra a sus pasiones, permitiéndose pasar tiempo para sí mismos, tiempo para incluir a sus hijos en sus pasiones, o tiempo para ambas opciones y el Internet y YouTube a menudo juegan un papel importante para lograrlo.



Más que cualquier generación, los millennials se preocupan por preservar un sentido de su propia identidad mientras hacen frente a la paternidad. Convertirse en “mamá” o “papá” no significa que pondrán completamente de lado sus otros intereses.